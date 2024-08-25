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Окупанти за добу вдарили по Запорізькій області 355 разів

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Окупанти за добу вдарили по Запорізькій області 355 разів
Надійшло 29 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури
фото: Іван Федоров

Троє людей отримали поранення внаслідок російської атаки по Василівському району

Протягом останньої доби російські окупаційні війська здійснили 335 атак по 12 населених пунктах Запорізької області. Від місцевих надійшло 29 повідомлень про зруйновані будинки. На жаль, внаслідок обстрілу троє людей отримали поранення. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Російські окупаційні війська завдали 4 авіаційні удари по Лобковому, П'ятихатках та Новоандріївці. 

Ще 185 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Полтавку. 4 обстріли РСЗВ накрили Степногірськ, Новоандріївку, Роботине та Малинівку.

Також 142 артобстріли завдано по території Приморського, Степногірська, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Полтавки та Преображенки. 

Нагадаємо, за добу росіяни здійснили 88 обстрілів Сумщини: є загиблі та поранені.

До слова, впродовж усього повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України Повітряним силам вдалося збити понад 9 тис. російських безпілотників та майже 3 тис. ракет.

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Теги: Іван Федоров Запоріжжя

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