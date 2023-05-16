Головна Думки вголос Сергій Фурса
search button user button menu button
Сергій Фурса Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

Демілітарізація Росії йде по плану

glavcom.ua
Американські технології виявились сильнішими за російську «аналоговнєт» зброю
колаж: glavcom.ua

Росіяни поставили все на кон. Знов вирішили довести, що у них найбільший. І знов зганьбилися

Сьогоднішня ніч стала не тільки тріумфом українського ППО, але й повною ганьбою російської армії. Після того, як два тижні тому українське ППО з допомогою американських патріотів збила Кинджал, російська армія опинилась на роздоріжжі. У генералів було два шляхи.

Або більше не стріляти свома кинджалами туди, де можуть бути системи ППО з патріотами. І казати, як вони робили, що то випадковість, ракета несправна і був просто поганий день. І так сяк залишити сумніви у спроможності американської зброї протистояти російський супер пупер надзвуковій ракеті. Тим більше, була тільки одна ракета.

Або зробити масований обстріл, застосувавши більше своїх кинджалів, щоб вполювати патріот, пробити захист і казати потім усім, що збиття кинджалу то прикра випадковість. Тим більше, який би не був дорогий кинджал, система Патріот все рівно дорожча. І розміняти, умовно, три кинджали на один патріот росіяни були в готові. Але це був ризикований сценарій. Коли ставиш на карту все відразу. Йдеш вабанк. Або ставиш на російський «авось».

І росіяни поставили все на кон. Знов вирішили довести, що у них найбільший. І знов зганьбилися.

Вночі було дуже гучно. Як заявили українські військові, з шести літаків МіГ-31К було випущено шість аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал», 9 крилатих ракет «Калібр» – з кораблів у Чорному морі та три ракети наземного базування (С-400, «Іскандер-М»). І все це було знищено. Поставивши жирну точку у питанні, які технології сильніші і чи спроможна російська зброя тягатися з американськими системами. Якщо комусь у світі потрібні були докази, вони їх отримали. Якщо хтось на ринку зброї ще сумнівався, тепер сумнівів не буде. Якщо хтось у західному світі ще боявся російської зброї, то тепер вони мають остаточно зрозуміти, що боятися нема чого.

І якщо хтось в США ще сумнівався, чи треба давати Україні новітню зброю, то вони також отримали відповідь. Кожна поставка в Україну зброї на кілька мільярдів доларів принесе в перспективі замовлень на сотні мільярдів доларів для американських збройних корпорацій. І європейські виробники це також бачать. І тому також мають мотивацію штовхати свій уряд у напрямку надання Україні все більш сучасних озброєнь. Які будуть нищити російську зброю. І нищити міфи, які ще лишились, про силу російської зброї.

Ось так і відбувається демілітаризація. Ось так просувається демілітаризація Росії. Під акомпанемент заяв голосу Кремля про те, що вони демілітаризують Україну.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: зброя армія обстріл військові технології ракета росіяни системи ППО

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олександр перед повномасштабним вторгненням сім років служив у війську
Ротний загинув у бою, і Олександру випало взяти командування на себе Ті, хто примножують силу
23 квiтня, 18:35
У Німеччині в ДТП потрапили чотири військові автомобілі США
У Німеччині зіштовхнулися бронеавтомобілі армії США: є постраждалі (фото)
18 квiтня, 03:28
Єгипет відмовився допомагати Путіну і почав виробляти боєприпаси для України
Єгипет відмовився допомагати Путіну і почав виробляти боєприпаси для України
18 квiтня, 12:52
За попередніми даними, будівля стане найбільшим навчальним закладом у світі, зведеним за допомогою 3D-технології
Школа на 3D-принтері: у Львові надрукують найбільший об’єкт у світі (відео)
11 травня, 12:20
Юсов: «Ніхто з цієї трійці не бажає брати не себе відповідальність, саме тому вони розпочали пошук крайніх»
Шойгу, Герасимов, Пригожин. Розвідка пояснила конфлікт між ватажками окупантів
12 травня, 15:33
За даними британської розвідки, південний фланг Бахмутської операції має певне тактичне значення
Повернули кілометр біля Бахмута: британська розвідка про успіхи ЗСУ на лінії зіткнення
13 травня, 10:53
Херсон двічі зазнав обстрілів у ніч проти 30 квітня
Окупанти вночі вкотре обстріляли Херсонщину: є загиблий
30 квiтня, 09:12
Головні питання для України – зброя та снаряди для наших воїнів, ситуація на тимчасово окупованій території та протидія Росії
На кожен удар російські окупанти отримають нашу відповідь – звернення Зеленського
1 травня, 22:29
Росіяни не хочуть бачити фінів у себе в країні
Громадяни Фінляндії стали небажаними гостями у Росії: причина
Вчора, 19:21

Сергій Фурса

Демілітарізація Росії йде по плану
Демілітарізація Росії йде по плану
Санкції проти Росії не працюють? Подивіться на статистику
Санкції проти Росії не працюють? Подивіться на статистику
Patriot збив «Кинджал». Підтримка України триватиме, виробники зброї у США вміють рахувати гроші
Patriot збив «Кинджал». Підтримка України триватиме, виробники зброї у США вміють рахувати гроші
Ніч «після Кремля». Апокаліпсісу не сталося
Ніч «після Кремля». Апокаліпсісу не сталося
США на межі дефолту? Що відбувається з американською економікою
США на межі дефолту? Що відбувається з американською економікою
Путін цар гордий. Поки не пнеш…
Путін цар гордий. Поки не пнеш…

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
21K
«Там істерика». Повітряні сили прокоментували авіатрощу в Брянській області
17K
У Києві чути вибухи
13K
Масований удар РФ по Україні, важкі бої за Бахмут: дані Генштабу за добу
11K
У Москві пролунав вибух, у небо здійнявся чорний дим (відео)
9317
Яке майбутнє чекає на Росію. Розвіємо деякі фантазії українців
7243
Білоруська опозиція назвала ймовірний діагноз Лукашенка

Новини

Масований удар РФ по Україні, важкі бої за Бахмут: дані Генштабу за добу
Сьогодні, 06:30
Нова повітряна кампанія РФ: ISW пояснив, чому почастішали атаки на Україну
Вчора, 06:58
Вибори в Туреччині, візит Зеленського до Франції: головне за ніч
Вчора, 05:42
Зеленський розповів, коли Україна буде готова до контрнаступу
Вчора, 04:04
Сухо і тепло: прогноз погоди на 15 травня
Вчора, 03:50
У Краматорську та Херсоні пролунали вибухи
Вчора, 00:44

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту