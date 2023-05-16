Демілітарізація Росії йде по плану

Росіяни поставили все на кон. Знов вирішили довести, що у них найбільший. І знов зганьбилися

Сьогоднішня ніч стала не тільки тріумфом українського ППО, але й повною ганьбою російської армії. Після того, як два тижні тому українське ППО з допомогою американських патріотів збила Кинджал, російська армія опинилась на роздоріжжі. У генералів було два шляхи.

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Або більше не стріляти свома кинджалами туди, де можуть бути системи ППО з патріотами. І казати, як вони робили, що то випадковість, ракета несправна і був просто поганий день. І так сяк залишити сумніви у спроможності американської зброї протистояти російський супер пупер надзвуковій ракеті. Тим більше, була тільки одна ракета.

Або зробити масований обстріл, застосувавши більше своїх кинджалів, щоб вполювати патріот, пробити захист і казати потім усім, що збиття кинджалу то прикра випадковість. Тим більше, який би не був дорогий кинджал, система Патріот все рівно дорожча. І розміняти, умовно, три кинджали на один патріот росіяни були в готові. Але це був ризикований сценарій. Коли ставиш на карту все відразу. Йдеш вабанк. Або ставиш на російський «авось».

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І росіяни поставили все на кон. Знов вирішили довести, що у них найбільший. І знов зганьбилися.

Вночі було дуже гучно. Як заявили українські військові, з шести літаків МіГ-31К було випущено шість аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал», 9 крилатих ракет «Калібр» – з кораблів у Чорному морі та три ракети наземного базування (С-400, «Іскандер-М»). І все це було знищено. Поставивши жирну точку у питанні, які технології сильніші і чи спроможна російська зброя тягатися з американськими системами. Якщо комусь у світі потрібні були докази, вони їх отримали. Якщо хтось на ринку зброї ще сумнівався, тепер сумнівів не буде. Якщо хтось у західному світі ще боявся російської зброї, то тепер вони мають остаточно зрозуміти, що боятися нема чого.

І якщо хтось в США ще сумнівався, чи треба давати Україні новітню зброю, то вони також отримали відповідь. Кожна поставка в Україну зброї на кілька мільярдів доларів принесе в перспективі замовлень на сотні мільярдів доларів для американських збройних корпорацій. І європейські виробники це також бачать. І тому також мають мотивацію штовхати свій уряд у напрямку надання Україні все більш сучасних озброєнь. Які будуть нищити російську зброю. І нищити міфи, які ще лишились, про силу російської зброї.

Ось так і відбувається демілітаризація. Ось так просувається демілітаризація Росії. Під акомпанемент заяв голосу Кремля про те, що вони демілітаризують Україну.