Зросла кількість поранених у результаті ворожих ударів по Хмельниччині

Є влучання в один із об'єктів у передмісті Хмельницького

Хмельницьку область атакували чотири дрони-камікадзе

Кількість постраждалих внаслідок нічної атаки дронами на Хмельницьку область збільшилася. Станом на 11 годину відомо про 11 поранених. Про це повідомив мера Хмельницького Олександр Симчишин в ефірі телемарафону.

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«На території Хмельницької громади прильотів не було, але було влучання в один із об'єктів на території іншої громади – сусідньої з нами, і як наслідок - вибухові хвилі завдали серйозних збитків нашій міській інфраструктурі. Маємо зараз уже 11 поранених», – зазначив він.

За словами Симчишина, здоров'ю постраждалих нічого не загрожує. Серед травм: порізи склом, поранення від ударів внаслідок падіння стелі, дверей.

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Також мер Хмельницького додав, що кількість постраждалих може збільшитися, оскільки люди постійно звертаються до лікарні.

Крім того, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону повідомив, що Хмельницьку область атакували чотири дрони-камікадзе.

Нагадаємо, у ніч на 13 травня прогриміла серія вибухів на Хмельниччині.

Хмельницька обласна військова адміністрація повідомила про приліт по критичній інфраструктурі. Об'єкт знаходиться за межами населених пунктів.

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Мер міста Олександр Симчишин повідомив, що у Хмельницькому прильотів не зафіксовано. Однак у результаті терористичної атаки є влучання в об’єкт на території однієї з громад Хмельницького району. Внаслідок вибухових хвиль у Хмельницькому пошкоджено навчальні заклади, медичні заклади, адміністративні будівлі, промислові об’єкти, багатоповерхові та індивідуальні житлові будинки.

Раніше повідомлялося, що внаслідок нічної ворожої атаки на Хмельницьку область поранень зазнали п'ятеро осіб.

У результаті ворожих обстрілів Хмельниччини тимчасово обмежено рух потягів у регіоні, частина поїздів вимушено прямуватиме об'їзним шляхом.

Для всіх пасажирів Укрзалізниця разом із Хмельницькою обласною військовою адміністрацією розробила рішення, як дістатися пунктів призначення. Вже запущено додаткові поїзди-шатли та автобуси для підвозу.