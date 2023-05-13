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Зросла кількість поранених у результаті ворожих ударів по Хмельниччині

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Зросла кількість поранених у результаті ворожих ударів по Хмельниччині
Є влучання в один із об'єктів у передмісті Хмельницького
фото: glavcom.ua

Хмельницьку область атакували чотири дрони-камікадзе

Кількість постраждалих внаслідок нічної атаки дронами на Хмельницьку область збільшилася. Станом на 11 годину відомо про 11 поранених. Про це повідомив мера Хмельницького Олександр Симчишин в ефірі телемарафону.

«На території Хмельницької громади прильотів не було, але було влучання в один із об'єктів на території іншої громади – сусідньої з нами, і як наслідок - вибухові хвилі завдали серйозних збитків нашій міській інфраструктурі. Маємо зараз уже 11 поранених», – зазначив він.

За словами Симчишина, здоров'ю постраждалих нічого не загрожує. Серед травм: порізи склом, поранення від ударів внаслідок падіння стелі, дверей.

Також мер Хмельницького додав, що кількість постраждалих може збільшитися, оскільки люди постійно звертаються до лікарні.

Крім того, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону повідомив, що Хмельницьку область атакували чотири дрони-камікадзе.

Нагадаємо, у ніч на 13 травня прогриміла серія вибухів на Хмельниччині

Хмельницька обласна військова адміністрація повідомила про приліт по критичній інфраструктурі. Об'єкт знаходиться за межами населених пунктів.

Мер міста Олександр Симчишин повідомив, що у Хмельницькому прильотів не зафіксовано. Однак у результаті терористичної атаки є влучання в об’єкт на території однієї з громад Хмельницького району. Внаслідок вибухових хвиль у Хмельницькому пошкоджено навчальні заклади, медичні заклади, адміністративні будівлі, промислові об’єкти, багатоповерхові та індивідуальні житлові будинки. 

Раніше повідомлялося, що внаслідок нічної ворожої атаки на Хмельницьку область поранень зазнали п'ятеро осіб.

У результаті ворожих обстрілів Хмельниччини тимчасово обмежено рух потягів у регіоні, частина поїздів вимушено прямуватиме об'їзним шляхом.

Для всіх пасажирів Укрзалізниця разом із Хмельницькою обласною військовою адміністрацією розробила рішення, як дістатися пунктів призначення. Вже запущено додаткові поїзди-шатли та автобуси для підвозу.

Теги: Хмельницкий Хмельниччина обстріл безпілотник окупанти росія війна

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