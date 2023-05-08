Ракети, дрони та бомби: як регіони пережили ніч масованої атаки РФ

На Слобожанському напрямку ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів

99 ударів витримав 21 мирний населений пункт Запорізької області

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

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Київщина

Повітряна тривога тривала майже чотири години, Київщина була атакована безпілотниками. Працювало ППО. Фактів влучань не зафіксовано. Попередньо внаслідок падіння уламків було займання сухої трави в декількох громадах області. Пожежі ліквідовані. Пошкоджено легковий автомобіль. В одній з громад пошкоджені лінії електромереж. Постраждалих немає. В місті Київ внаслідок падіння уламків пошкоджені будинки та об’єкти соціальної інфраструктури у кількох районах. Є постраждалі.

Чернігівщина

За добу – 14 обстрілів, Новгород-Сіверський, Чернігівський райони. Було зафіксовано обстріли із мінометів, пуски ракет із гелікоптерів, із артилерії, керованими авіабомбами із літака. Один із населених пунктів Чернігівського району без електроенергії через пошкодження, в Новгород-Сіверському ударом керованої авіабомби пошкодженого ангар. Без жертв.

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Сумщина

Вночі ворог здійснив чотири обстріли прикордоння. Зафіксовано 23 вибухи. Обстрілів зазнали населені пункти Середино-Будської, Зноб-Новгородської Новослобідської громад.

Середино-Будська громада: здійснено обстріл із ствольної артилерії (20 вибухів) по с. Стара Гута. Внаслідок обстрілу пошкоджено два домогосподарства, приміщення школи, трактор.

Зноб-Новгородська громада: ворог здійснив авіаудар по території громади. Внаслідок авіаудару отримали поранення 3 цивільні особи та є руйнування нежитлових приміщень.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 16 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 106 вибухів. Обстрілів зазнали населені пункти Краснопільської, Великописарівської, Зноб-Новгородської, Есманської, Середино-Будської, Новослобідської, Білопільської, Юнаківської громад.

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Запорізька область

99 ударів витримав 21 мирний населений пункт Запорізької області: 89 артобстріли, сім з РСЗВ, два авіаційні та один з БПЛА. Під вогнем знову опинилося Гуляйполе, Новоданилівка, Таврійське, Новояковлівка. Фіксуємо нові руйнування. В Комишувасі поранено родину: жінку 1952 р.н. та чоловіка 1982 р.н. А в Степовому ушкодження отримав чоловік 1957 р.н.

Дніпропетровщина

43-річний чоловік дістав поранення внаслідок вчорашнього обстрілу Нікополя. росіяни вдарили по місту з важкої артилерії. Понівечено АЗС, транспортне підприємство, лінію електропередач, легкову та вантажну автівки. Ніч минула без обстрілів.

Харківщина

На Слобожанському напрямку ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Уди, Вовчанськ, Плетенівка, Бочкове, Мала Вовча, Нестерне, Бударки та Строївка.

На Куп’янському напрямку ворог завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Гряниківка та Вільшана. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали населені пункти Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Западне, Лиман Перший і Берестове.

Вчора зранку ворог обстріляв м. Балаклія Ізюмського району, територію ВЧ-1352, арсеналу, автопарку, військового містечка. Попередньо зафіксовано влучання ракети С-300. Постраждало шестеро людей.

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Під час повторного ракетного удару (попередньо С-300) по м. Балаклія постраждав 52-річний фельдшер бригади швидкої медичної допомоги, що працював на місці. Госпіталізації не потребував.

У с. Вовчанські Хутори Чугуївського району пошкоджено щонайменше 3 приватні будинки та автомобіль. Вчора поруч з с. Бугаївка Чугуївського району детонували заряди (РСЗВ касетна). Постраждала жінка 67 років. Госпіталізована у стані середньої тяжкості.

Луганщина

За добу противник здійснив – 97 обстрілів (415 снарядів). Ворог атакував південніше Білогорівки, а саме – поблизу Спірного. Артилерійських та мінометних обстрілів вчергове зазнали Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка, Невське та Білогорівка.

Донеччина

За добу – 24 обстріли: БПЛА «Герань-2», артилерія, РСЗВ «Град», танк, ракети (тип не встановлено). Обстріляно 14 населених пунктів: Дружківка, с.Комар, Часів Яр, с.Семенівка, с.Неліпівка, Курахове, смт Щербинівка, смт Велика Новосілка, смт Петрівка, с.Катеринівка, с.Зоряне, Авдіївка, смт Нью-Йорк, Краматорськ.

Пошкоджено 16 – житлових будинків (з них 3 – багатоквартирних), ринок, 5 гаражів, цех НКМЗ, меблевий цех. По області: двоє поранених за добу.

Одеська область

По області ворог завдав ракетного удару з літаків стратегічної авіації. Ракети типу Х-22 спрямував по складу одного з продовольчих підприємств і по рекреаційні зоні на чорноморському узбережжі. Дані про постраждалих уточнюються.

Херсонщина

За добу противник здійснив 42 обстріли (282 снарядів), з них по м. Херсон – 7 обстрілів (19 снарядів). Від ворожого вогню постраждали райони 21 населеного пункту області. Серед них – Михайлівка, Золота Балка, Гаврилівка, Антонівка, Козацьке, Веселе. Дніпровське, Молодіжне, Інженерне, Херсон.

російська авіація продовжує нищити Кізомис Білозерської громади. Зафіксовано пʼять «прильотів» керованих авіабомб. Через влучання пошкоджено газогін та близько семи осель місцевих, з них три будинки знищено вщент. Минулося без постраждалих.

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Нагадаємо, триває 439-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Уночі 8 травня ворог знову атакував територію України, застосував іранські ударні безпілотники Shahed. 35 із 35 дронів було знищено нашими захисниками.