Місцеві мешканці виїхали, є поранені: влада Бєлгородщини повідомила про ситуацію в регіоні

Так звана «сіра зона» у Бєлгородській області зараз займає площу 4,93 кв км

Ситуація в районі залишається «вкрай напруженною»

Унаслідок військових подій в Бєлгордській області отримали поранення вісім осіб. Про це повідомив губернатор регіону В’ячеслав Гладков.

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«Вісім людей у нас поранено, за інформацією міністерства охорони здоров'я, міністерства оборони. Загиблих серед мирних жителів немає», – сказав він.

Російський посадовець розповів, що ситуація в районі залишається «вкрай напруженною».

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Бєлгородський губернатор проінформував, що більша частина населення прикордонних сіл та райцентру Грайворонського округу залишила його територію. Він сказав, що в населених пунктах завершують обхід будинків та допомагають у переміщенні тим місцевим мешканцям, у яких немає можливості виїхати на власних машинах.

За даними DeepStateMAP, бійці «Російського добровольчого корпусу» та легіону «Свобода Росії» продовжують операцію у Бєлгородській області. Вони, ймовірно, розташувалися на території майже 5 кв км.

За даними карти, так звана «сіра зона» у Бєлгородській області зараз займає площу 4,93 кв км.

Нагадаємо, сьогодні, 22 травня, у Бєлгородській області пролунали вибухи, а згодом з'явилась інформація про прихід на територію області російських добровольців. У Головному управлінні розвідки України розповіли, що на території РФ проводиться операція для «створення смуги» безпеки виключно за участі громадян Росії.

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За словами речник ГУР Андрія Юсова, операцію проводять виключно громадяни Росії. Вранці губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив про нібито обстріл кількох сіл Грайворонського міського округу.