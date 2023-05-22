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Місцеві мешканці виїхали, є поранені: влада Бєлгородщини повідомила про ситуацію в регіоні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Місцеві мешканці виїхали, є поранені: влада Бєлгородщини повідомила про ситуацію в регіоні
Так звана «сіра зона» у Бєлгородській області зараз займає площу 4,93 кв км
фото з відкритих джерел

Ситуація в районі залишається «вкрай напруженною»

Унаслідок військових подій в Бєлгордській області отримали поранення вісім осіб. Про це повідомив губернатор регіону В’ячеслав Гладков.

«Вісім людей у нас поранено, за інформацією міністерства охорони здоров'я, міністерства оборони. Загиблих серед мирних жителів немає», – сказав він.

Російський посадовець розповів, що ситуація в районі залишається «вкрай напруженною».

Бєлгородський губернатор проінформував, що більша частина населення прикордонних сіл та райцентру Грайворонського округу залишила його територію. Він сказав, що в населених пунктах завершують обхід будинків та допомагають у переміщенні тим місцевим мешканцям, у яких немає можливості виїхати на власних машинах.

За даними DeepStateMAP, бійці «Російського добровольчого корпусу» та легіону «Свобода Росії» продовжують операцію у Бєлгородській області. Вони, ймовірно, розташувалися на території майже 5 кв км.

За даними карти, так звана «сіра зона» у Бєлгородській області зараз займає площу 4,93 кв км.

Місцеві мешканці виїхали, є поранені: влада Бєлгородщини повідомила про ситуацію в регіоні фото 1

Нагадаємо, сьогодні, 22 травня, у Бєлгородській області пролунали вибухи, а згодом з'явилась інформація про прихід на територію області російських добровольців. У Головному управлінні розвідки України розповіли, що на території РФ проводиться операція для «створення смуги» безпеки виключно за участі громадян Росії.

За  словами речник ГУР Андрія Юсова, операцію проводять виключно громадяни Росії. Вранці губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив про нібито обстріл кількох сіл Грайворонського міського округу.

Теги: обстріл влада населення поранення Бєлгород

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