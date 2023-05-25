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Окупанти тікають із двох міст Запорізької області – ЗМІ

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти тікають із двох міст Запорізької області – ЗМІ
У Токмаку рашисти щодня зазнають суттєвих втрат
фото з відкритих джерел

Окупанти селяться у приватних будинках по селах, посадках і риють бліндажі на полях

Російські окупанти виходять із міст Токмак і Молочанськ Пологівського району Запорізької області. Про це повідомляє «РІА-Мелітополь» з посиланням на інформацію жителів цих міст.

У Токмаку та Молочанську рашисти щодня зазнають суттєвих втрат через регулярні обстріли з боку Збройних сил України.

«Якщо раніше вони (окупанти – ред.) влаштовували свої бази у школах, ангарах, на підприємствах Токмака та Молочанська, то зараз ворог змінив тактику. Вояки селяться у приватних будинках по селах, посадках і риють бліндажі на полях, ховаючись під землею. Більше того, у розмові з місцевими кажуть прямо: «Коли ви вже наступатимете? Ми зібрали речі», – пише «РІА-Мелітополь».

Окупанти тікають із двох міст Запорізької області – ЗМІ фото 1

Нагадаємо, триває 456-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Росія ціною великих втрат продовжує вести загарбницьку війну. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Відбулось 28 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється.

Теги: Запорізька область окупанти війна контрнаступ

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