Арифметика війни. Скільки ракет росіяни запустили по Україні у травні

Сьогодні вночі був 25-й обстріл інфраструктури та військових об'єктів

Підрахунок ракет:

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10.10 – 80 ракет

11.10 – 28

22.10 – 33

31.10 – 50

15.11 – 96

17.11 – 20

23.11 – 67

05.12 – 70

16.12 – 76

29.12 – 70

31.12 – 20

14.01 – 38 (23)

26.01 – 56 (49)

10.02 – 71 (71)

16.02 – 36 (20)

09.03 – 68 (48)

28.04 – 23 (23)

01.05 – 18 (18)

09.05 – 25 (25)

14.05 – 10? (10?)

16.05 – 25 (9)

18.05 – 30 (28)

22.05 – 11 (4)

26.05 – 10 (10)

29.05 – 40 (40)

С-300 у цю статистику не входять. Також я не згадую обстріли з кількістю ракет, меншою за 10, але в статистику за місяць вони потрапляють.

У дужках із січня я вказую кількість ракет Калібр, Х-101, Х-555. Вони завжди є основою масових залпів, тому на них потрібно звертати більшу увагу.

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За місяцями:

жовтень – 191 ракета|4 обстріли

листопад – 183|3

грудень – 236|4

січень – 94|2

лютий – 111|2

березень – 78|1

квітень – 27|1

травень – 194|8

Висновки:

Варто було минулого разу написати, що РФ 2,5 місяці не робила залпів понад 30 ракет, і на тобі – відразу 40.

Травень став другим після грудня місяцем за кількістю запущених ракет. Причому це вже восьмий обстріл за місяць із кількістю ракет понад 10, раніше такої інтенсивності не було. За моїми розрахунками зараз у РФ близько 40 ракет Калібр, Х-101, Х-555. Це мінімальна кількість за весь час моїх розрахунків.

Якщо продовжаться обстріли зі схожим темпом, можна буде зробити висновок, що варто переглянути дані ГУР про залишки та/або обсяг виробництва ракет.

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А поки що потрібно сказати спасибі ППО, з нинішньою ефективністю збиття ракет їхня кількість уже не особливо лякає.