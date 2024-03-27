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Окупанти перекидають техніку з Маріуполя у бік Бердянська (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Окупанти перекидають техніку з Маріуполя у бік Бердянська (відео)
У Маріуполі зафіксоване велике перекидання техніки в напрямку Бердянська
фото скріншот відео

На ворожих авто різне маркування, включаючи два трикутники ФСБ Росії

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області фіксується велике перекидання техніки у бік захопленого Бердянська Запорізької області.  Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.

 

«Фіксуємо велике перекидання техніки в напрям Бердянська. Різне маркування, включаючи маркування «два трикутники» ФСБ Росії», – розповів він.

Попередньо, за його словами, пункт призначення Приморськ та Токмак Запорізької області.

«Останні тижні значно посилюють саме цей напрям як живою штурмовою силою, так інженерно-логістичними підрозділами», – зазначив радник мера.

Триває 763-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 67 бойових зіткнень. Загалом, протягом минулої доби ворог завдав п'ять ракетних та 74 авіаційних ударів, здійснив 152 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 13 БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України 10 БпЛА було знищено.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по двох пунктах управління та восьми районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Теги: Маріуполь Бердянськ військова техніка

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