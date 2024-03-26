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Оскароносний фільм «20 днів у Маріуполі» б’є рекорди на стримінгових платформах

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Оскароносний фільм «20 днів у Маріуполі» б’є рекорди на стримінгових платформах
Фільм «20 днів у Маріуполі» встановив абсолютний рекорд з переглядів за всю історію існування одного зі стримінгових сервісів
фото з відкритих джерел

Торік стрічка стала найкасовішим документальним фільмом в Україні

Документальний оскарівський фільм «20 днів у Маріуполі» встановив рекорд з переглядів на українських стримінгових платформах у перший вікенд. Про це повідомляє Forbes.

За інформацією пресслужб Megogo, «Київстар Тб», Takflix і Volia TV, фільм «20 днів у Маріуполі» зібрав рекордну кількість переглядів серед документальних стрічок.

На Megogo фільм став лідером в загальному рейтингу фільмів, а доступ до стрічки отримала 21 тис. користувачів.

«Такий результат говорить про глибоку шану українців до команди фільму, бажання відзначити та підтримати вітчизняний кінематограф», – зазначила керівниця з маркетингу Megogo Валерія Толочина.

У сервісі Takflix «20 днів у Маріуполі» встановив абсолютний рекорд з переглядів за всю історію існування стримінгу. Конкретну кількість переглядів не називають, проте зазначили, що фільм обійшов стрічки «Мої думки тихі» Антоніо Лукіча і «Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго» Надії Парфан.

Такі ж висновки озвучили на «Київстар Тб», де стрічка обігнала українські та закордонні популярні кінострічки. У перші дні релізу на стримінгах – з 21 по 24 березня – на «Київстар Тб» та Volia TV «20 днів у Маріуполі» тримався у топах переглядів. На останньому сервісі фільм зібрав уп’ятеро більше переглядів у порівнянні з усіма іншими стрічками онлайн-кінотеатру.

У 2023 році стрічка стала найкасовішим документальним фільмом в Україні – вона зібрала 500 тис. грн тільки за перший вікенд прокату.

Нагадаємо, українська стрічка «20 днів у Маріуполі» виграла «Оскар» у номінації «Найкращий повнометражний документальний фільм». Це перший в історії «Оскар» для України.

Згодом стало відомо, що моменту нагородження фільму та виступу режисера Мстислава Чернова немає у скороченій міжнародній телеверсії. При цьому минулого року ця ж номінація, у якій перемогу здобула документальна стрічка про Олексія Навального, до скороченої телеверсії потрапила (як і промова Юлії Навальної).

Зауважимо, під час промови на церемонії нагородження престижної кінопремії «Оскар» Чернов наголосив, що він хотів би, щоб цей фільм ніколи довелося знімати. 

«Напевне, я буду першим режисером, який скаже це тут: я хотів би, щоб цього фільму не було. Я хотів би, щоб Росія ніколи не нападала на Україну, ніколи не окуповувала наші міста. Я б віддав цю нагороду за те, щоб Росія не вбивала моїх земляків, звільнила всіх українських військових і цивільних, які зараз в тюрмах та в заручниках. Але я не можу змінити минуле. Але усі ми можемо змінити історію, зробити так, щоб правда перемогла. І люди Маріуполя та інші, які віддали своє життя, ніколи не будуть забутими. Дякую вам всім, дякую Україні! Слава Україні!» – зазначив Мстислав Чернов.

Після промови українського режисера весь зал аплодував стоячи.

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Теги: фільм Кінопремія «Оскар» Маріуполь війна

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