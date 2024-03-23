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Окупанти вигадали фейк про фільм «20 днів у Маріуполі»

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Окупанти вигадали фейк про фільм «20 днів у Маріуполі»
Ворог заявив, що у стрічці нібито були використані кадри обстрілу Горлівки українськими військовими
Фото: Arthouse Traffic

Росіяни заявили, що кадри, які показали у фільмі, насправді відзняли в Горлівці у 2014 році

Російські ЗМІ поширили інформацію про те, що у документальному фільмі «20 днів у Маріуполі» нібито були використані кадри обстрілу Горлівки українськими військовими. Про це пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Росіяни заявили, що кадри, на яких зображена дитяча рожева куртка і які показали в українському фільмі, насправді відзняли в Горлівці у 2014 році. Тоді нібито ЗСУ обстріляли місто.

Однак, насправді на кадрах, які використали пропагандисти – два різних будинки.

«Фейкороби скористалися склейкою кадрів і вставили фрагмент з фільму «20 днів у Маріуполі» у пропагандистський сюжет 2014 року. Однак погодні умови на цих кадрах вони замінити не змогли й після моменту з рожевою курткою зʼявилися жінки в літньому одязі», – йдеться у повідомленні.

Окупанти вигадали фейк про фільм «20 днів у Маріуполі» фото 1

Наголошується, що обстріл житлових кварталів Горлівки у 2014 році з мінометів і РСЗВ «Град» вчинили саме росіяни з метою дискредитації ЗСУ та залякування мирного населення.

Нагадаємо, український фільм «20 днів у Маріуполі» режисера Мстислава Чернова отримав нагороду «Оскар» в категорії «Найкращий повнометражний документальний фільм». 

Фільм описує перші тижні російського вторгнення в Україну в Маріуполі, висвітлюючи гуманітарну катастрофу, що виникла через облогу, масові поховання, злочини російських військ, роботу медичного персоналу та бомбардування пологового будинку.

Документальна стрічка режисера Мстислава Чернова стала третім українським фільмом, номінованим на премію Американської кіноакадемії за 96 років її існування.

У лютому український фільм «20 днів у Маріуполі» отримав нагороду Британської академії кіно та телевізійних мистецтв (BAFTA) в категорії «Найкращий документальний фільм». А режисер фільму Мстислав Чернов отримав премію Гільдії режисерів США.  

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Теги: Маріуполь фейк фільм обстріл

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