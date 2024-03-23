Окупанти вигадали фейк про фільм «20 днів у Маріуполі»

Ворог заявив, що у стрічці нібито були використані кадри обстрілу Горлівки українськими військовими

Росіяни заявили, що кадри, які показали у фільмі, насправді відзняли в Горлівці у 2014 році

Російські ЗМІ поширили інформацію про те, що у документальному фільмі «20 днів у Маріуполі» нібито були використані кадри обстрілу Горлівки українськими військовими. Про це пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

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Росіяни заявили, що кадри, на яких зображена дитяча рожева куртка і які показали в українському фільмі, насправді відзняли в Горлівці у 2014 році. Тоді нібито ЗСУ обстріляли місто.

Однак, насправді на кадрах, які використали пропагандисти – два різних будинки.

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«Фейкороби скористалися склейкою кадрів і вставили фрагмент з фільму «20 днів у Маріуполі» у пропагандистський сюжет 2014 року. Однак погодні умови на цих кадрах вони замінити не змогли й після моменту з рожевою курткою зʼявилися жінки в літньому одязі», – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що обстріл житлових кварталів Горлівки у 2014 році з мінометів і РСЗВ «Град» вчинили саме росіяни з метою дискредитації ЗСУ та залякування мирного населення.

Нагадаємо, український фільм «20 днів у Маріуполі» режисера Мстислава Чернова отримав нагороду «Оскар» в категорії «Найкращий повнометражний документальний фільм».

Фільм описує перші тижні російського вторгнення в Україну в Маріуполі, висвітлюючи гуманітарну катастрофу, що виникла через облогу, масові поховання, злочини російських військ, роботу медичного персоналу та бомбардування пологового будинку.

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Документальна стрічка режисера Мстислава Чернова стала третім українським фільмом, номінованим на премію Американської кіноакадемії за 96 років її існування.

У лютому український фільм «20 днів у Маріуполі» отримав нагороду Британської академії кіно та телевізійних мистецтв (BAFTA) в категорії «Найкращий документальний фільм». А режисер фільму Мстислав Чернов отримав премію Гільдії режисерів США.