Окупанти підчепили небезпечну хворобу, коли рили окопи на Запоріжжі

Цілий ворожий підрозділ сидить на карантині

На Запорізькому напрямку російські загарбники рили окопи, випадково розрили скотомогильник і підчепили сибірську виразку. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

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«Окупанти рили окопи, випадково розрили скотомогильник і підчепили сибірську язву…Це не епізод з фільму жахів – це реалії буття свинособак на Запорізькому напрямку», – йдеться в повідомленні.

Федоров зазначив, що цілий ворожий підрозділ сидить на карантині.

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«А двох російських військових спочатку привезли до лікарні Мелітополя, але після підтвердження діагнозу швидко списали – вивезли у невідомому напрямку», – додав він.

Сибірська виразка – гостре та особливо небезпечне інфекційне захворювання. Людина може заразитися при контакті з хворою твариною, її трупом, шерстю або шкурою. Захворювання вражає шкірні покриви, характеризується масштабними виразками по тілу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Підмосков'ї (Росія) повідомили про новий випадок госпіталізації пацієнта з підозрою на сибірську виразку. Чоловік прибув з Чувашії, де раніше вже виявили випадки інфекції.