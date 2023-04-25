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Окупанти підчепили небезпечну хворобу, коли рили окопи на Запоріжжі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Окупанти підчепили небезпечну хворобу, коли рили окопи на Запоріжжі
Росіяни рили окопи, випадково розрили скотомогильник
фото ілюстративне

Цілий ворожий підрозділ сидить на карантині

На Запорізькому напрямку російські загарбники рили окопи, випадково розрили скотомогильник і підчепили сибірську виразку. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

«Окупанти рили окопи, випадково розрили скотомогильник і підчепили сибірську язву…Це не епізод з фільму жахів – це реалії буття свинособак на Запорізькому напрямку», – йдеться в повідомленні.

Федоров зазначив, що цілий ворожий підрозділ сидить на карантині.

«А двох російських військових спочатку привезли до лікарні Мелітополя, але після підтвердження діагнозу швидко списали – вивезли у невідомому напрямку», – додав він.

Сибірська виразка – гостре та особливо небезпечне інфекційне захворювання. Людина може заразитися при контакті з хворою твариною, її трупом, шерстю або шкурою. Захворювання вражає шкірні покриви, характеризується масштабними виразками по тілу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Підмосков'ї (Росія) повідомили про новий випадок госпіталізації пацієнта з підозрою на сибірську виразку. Чоловік прибув з Чувашії, де раніше вже виявили випадки інфекції.

Теги: росія окупанти чоловік Іван Федоров хвороби

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