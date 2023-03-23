Росією шириться небезпечна хвороба: деталі

Один із хворих встиг продати приблизно півтонни інфікованого м'яса

У Підмосков'ї (Росія) повідомили про новий випадок госпіталізації пацієнта з підозрою на сибірську виразку. Чоловік прибув з Чувашії, де раніше вже виявили випадки інфекції. Про це йдеться у повідомленні на сайті управління Росспоживнагляду по регіону.

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Напередодні три випадки зараження сибірською виразкою виявили в Чувашії. Про два з них стало відомо ще 15 березня. Інфікованою виявилася сімейна пара, у якій чоловік заразився при обробці туші бика. Чоловік встиг продати приблизно півтонни інфікованого м'яса. Приблизно 130 людей, які контактували з подружжям, знаходяться вдома під постійним наглядом. Оскільки сибірка – небезпечна інфекційна хвороба.

Сибірська виразка – гостре та особливо небезпечне інфекційне захворювання. Людина може заразитися при контакті з хворою твариною, її трупом, шерстю або шкурою. Захворювання вражає шкірні покриви, характеризується масштабними виразками по тілу.

До слова, джерелом сибірки для людини стають хворі сільськогосподарські тварини та продукти тваринного походження. У людини в 95% випадків сибірка протікає в шкірній формі. Хвороба починається з лихоманки, на шкірі у місці проникнення мікроба утворюються виразки. Рідше хвороба може протікати у легеневій чи кишковій формі, у першому випадку симптомами будуть біль у грудях, задишка, пневмонія, у другому – діарея, блювання та метеоризм.

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Раніше повідомлялося, що у Росії стрімко розгортається демографічна криза. За останні три роки внаслідок війни, хвороб та еміграції країна втратила приблизно на 2 млн більше людей, ніж зазвичай.