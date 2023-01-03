Внаслідок обстрілу Донеччини на льодовій арені «Альтаїр» спалахнула пожежа (відео)

Льодова арена «Альтаїр» – це база провідного українського хокейного клубу «Донбас»

Льодова арена «Альтаїр» в Дружківці зазнала ракетного удару з боку РФ. Про це повідомив генеральний директор «Донбассу» Федір Ільєнко.

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«Льодова арена… Це не просто будівля. Це другий будинок для нашого клубу після 2014 року. Це сотні дитячих змагань, десятки міжнародних турнірів, посмішки дітей. Це найбільша школа хокею та фігурного катання в Україні. Це люди, які створювали радість усі 8 років з початку війни. Немає слів», – сказав Ільєнко.

Інформацію про влучання ракети також підтвердила Федерація хокею України.

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Льодова арена «Альтаїр» – крита ковзанка у Дружківці Донецької області України. Домашня арена ХК «Донбас». «Альтаїр» має площу 3 340,34 м², льодовий майданчик — 1800 м² (30 × 60 м), у режимі масового ковзання може прийняти до 200 осіб, та глядацький зал на 373 глядачів.

Нагадаємо, 2 січня, окупанти завдали ракетного удару по місту Дружківка Донецької області. Також під ракетний обстріл окупантів потрапило і село Яковлівка.

Також 2 січня, у Херсоні прогриміли вибухи.