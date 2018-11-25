Окупанти порушили справу проти кримського татарина за «неповідомлення про злочин»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Справа проти татарина була порушена недавно ФСБ

У обвинуваченого у справі кілька разів проводили обшук

У Криму порушили першу кримінальну справу за статтею про неповідомлення про злочин (ст. 205.6 КК). Про це під час засідання правозахисної організації «Кримська солідарність» заявив адвокат Еміль Курбедінов.

«Першу кримінальну справу такого роду в Криму порушено проти кримського татарина за неінформування щодо брата своєї дружини, який нібито знаходиться і воює в Сирії. У обвинуваченого у справі кілька разів проводили обшук, його допитували, справу порушено ФСБ зовсім недавно, ми ще не знаємо, яка доказова база у справі», - розповів адвокат, який обіцяв оприлюднити обставини справи після того, як воно надійде до суду.

«Сама стаття обурлива, з її допомогою намагаються чинити тиск на людей. І це дуже погана тенденція, що така «пробна куля» з'явилася в Криму. Тобто людину змушують бути донощиком про все, що бачить. Якщо у тебе є підозра відносно сусіда або навіть родича, ти повинен побігти в ФСБ і розповісти, інакше - кримінальна стаття», - зазначив Курбедінов.

За словами адвоката Лілі Гемеджі, перші обшуки у справі пройшли в травні 2016 року, в ході яких було вилучено техніку. Захист в рамках слідства подав ряд клопотань про перевірку дійсності листування, яке лягла в основу звинувачення, проте всі вони були відхилені слідством. До весни 2019 року, на думку Гемеджі, справа надійде до суду.

Стаття 205.6 «Неповідомлення про злочин» з'явилася в Кримінальному кодексі РФ влітку 2016 року в рамках так званого «пакета Ярової» - набору законів, запропонованого депутатом Держдуми РФ Ірини Яровою. Стаття передбачає відповідальність за неповідомлення про злочин терористичної спрямованості. Покарання передбачає штраф до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк до року.

Джерело: Новая Газета