Російські війська атакували Малинську громаду на Житомирщині, де під ударом опинилися цивільне підприємство та автомобільна стоянка, а президент Володимир Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Естонії Маргусом Цахкною та обговорив енергетичну підтримку України, відновлення країни й подальші кроки у мирному процесі. «Главком» зібрав головні події дня 25 листопада.

Росія атакувала цивільне підприємство на Житомирщині

Вдень 25 листопада російські війська атакували Малинську громаду Житомирської області. Під ударом опинилися цивільне підприємство та автомобільна стоянка.

Унаслідок російської атаки на кількох локаціях виникли пожежі. Також пошкоджено будівлі різного призначення та вантажні автомобілі.

Зеленський зустрівся з главою МЗС Естонії

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром закордонних справ Естонії Маргусом Цахкною.

Сторони обговорили посилення енергетичної підтримки України, підготовку до конференції з відновлення країни та подальші кроки у мирному процесі.

Зеленський зазначив, що Цахкна відвідав Київ уже вчетверте протягом 2026 року та мав змогу побачити масштаби російської ескалації за цей період.

Український лазер уперше збив реактивну «Герань»

Українська лазерна установка протиповітряної оборони Blysk уперше у світі збила російський реактивний ударний безпілотник «Герань».

За словами радника президента з питань розвитку оборонних технологій Сергія Бескрестнова, дрон знищила лазерна система, розроблена українською компанією Carmine Sky.

Установку використовували для захисту об'єкта критичної інфраструктури. Розвиток таких комплексів відбувається в межах державного проєкту «Приватна ППО» за підтримки кластера Brave1.

США оголосили нові імпортні мита

Сполучені Штати оголосили про запровадження чергової серії імпортних мит для Китаю, Європейського Союзу та ще 12 торговельних партнерів.

Найвищу тарифну ставку передбачили для Китаю – до 40%. Для В'єтнаму вона становитиме до 35%, а для інших партнерів – 20% або 25%.

Очікується, що нові тарифи набудуть чинності не раніше 2027 року. Для окремих країн фактичні ставки будуть нижчими через раніше погоджені тарифні обмеження.

У Швейцарії заморозили російські активи на понад $10 млрд

Вартість заморожених у Швейцарії активів російських політиків, олігархів та пов'язаних із Кремлем компаній сягнула 8,5 млрд швейцарських франків, або близько $10,2 млрд.

Порівняно з квітнем 2025 року їхня вартість зросла на 15%. Зростання пояснили блокуванням додаткових активів у межах санкцій та подорожчанням золота, в якому зберігалася частина коштів.

Водночас вартість заблокованих активів Центрального банку Росії скоротилася до 6,8 млрд швейцарських франків через зміну валютних курсів.

Момент атаки на Сизранський НПЗ потрапив у прямий ефір

У мережі з'явилося відео моменту атаки на Сизранський нафтопереробний завод у Росії. Удар потрапив у прямий ефір російського блогера Андрія Арзаматова, відомого під псевдонімом MrRissso.

Арзаматов – блогер із Самари, якого Росфінмоніторинг вніс до переліку осіб, причетних до екстремізму та тероризму. У своїх стрімах він часто розігрує росіян та російських військових, представляючись співробітником правоохоронних органів або посадовцем.

У Telegram-каналі MrRissso також публікує збори на потреби українських військових та збирає інформацію про російських військовослужбовців, бойовиків і прихильників агресії РФ.

Інші важливі новини: