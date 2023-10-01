Окупанти активно нарощують оборону в Криму – Центр нацспротиву

«Зуби дракона» – це фортифікаційна споруда з дерева, бетону або ж граніту. Зазвичай їх заривають в землю рядами й використовують як перешкоду просуванню танкових підрозділів.

Малі споруди повинні підіймати або ж пошкоджувати днище танка й можуть бути замасковані. Великі за розміром «зуби» повинні ускладнювати розчищення проходів.