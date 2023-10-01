Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти активно нарощують оборону в Криму – Центр нацспротиву

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Окупанти активно нарощують оборону в Криму – Центр нацспротиву
Партизани фіксують будування терористами нових фортифікаційних споруд «зубів дракона»
фото з відкритих джерел

Російські окупанти перекидають засоби ППО до Сімферополя та будують фортифікаційні споруди

Російські терористи, на тлі успішних ударів наших воїнів, почали посилювати оборону тимчасово окупованого Криму. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

«За інформацію від кримського підпілля – російські військові отримали нові розпорядження щодо підвищення обороноздатності окупаційних військ на півострові. Зокрема зафіксовано перекидання засобів ППО до Сімферополя», – пише пресслужба.

Також партизани фіксують будування терористами нових фортифікаційних споруд «зубів дракона».

«Зуби дракона» – це фортифікаційна споруда з дерева, бетону або ж граніту. Зазвичай їх заривають в землю рядами й використовують як перешкоду просуванню танкових підрозділів.

Малі споруди повинні підіймати або ж пошкоджувати днище танка й можуть бути замасковані. Великі за розміром «зуби» повинні ускладнювати розчищення проходів.

Нагадаємо, 22 вересня Україна завдала удару по штабу Чорноморського флоту РФ крилатими ракетами. Голова окупаційної «влади» Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про ракетний удар, а місцеві пабліки публікували фото наслідків – вони свідчать про те, що знищено дах та кілька поверхів будівлі.

До слова, російські бойові катери у Криму окупанти передислоковують дорогами суходолу, тому що бояться ударів українських морських дронів.

Читайте також: Партизани заінтригували новиною про звільнення Криму  
Теги: Крим війна окупанти системи ППО

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Загарбники будують пряме залізничне сполучення із Маріуполем, Волновахою і Донецьком (фото)
Загарбники будують пряме залізничне сполучення із Маріуполем, Волновахою і Донецьком (фото)
27 вересня, 09:15
Внаслідок нападу пошкоджено історичну будівлю штабу Чорноморського флоту
Удар по штабу Чорноморського флоту. Окупанти заявили про перші втрати
22 вересня, 15:08
Жителі сіл Тульчинського повіту отримали повідомлення RO-Alert під час атаки російських безпілотників по півдню України
Румуни почали отримувати повідомлення про повітряну тривогу
13 вересня, 12:09
Раніше боксер неодноразово висловлювався про те, що «потрібно розділяти спорт та політику»
Скандальний боксер Редкач поїхав до Росії попри повномасштабну війну (фото)
12 вересня, 08:44
Призов до армії в Росії продовжує негативно впливати на робочу силу в її промисловості
Як мобілізація впливає на економіку РФ: дані британської розвідки
11 вересня, 10:19
Українська ППО знищила 25 дронів
Нічна атака «Шахедів». Окупанти випустили по Україні понад 30 дронів
10 вересня, 07:32
Остаточного рішення щодо передачі ракет Atacms ще не було ухвалено
Україна незабаром може отримати далекобійні ракети Atacms від США – ЗМІ
9 вересня, 02:46
Чаюк виконував бойові завдання під час проведення антитерористичної операції та Операції об'єднаних сил на Сході України
Львівський військкомат очолив Герой України
4 вересня, 21:59
Детонація «Шахеда» на території Румунії
Україна має фотодокази падіння «Шахедів» на території Румунії – Кулеба
4 вересня, 17:57

Події в Україні

ЗСУ потужно накрили вогнем ворожі позиції на Таврійському напрямку
ЗСУ потужно накрили вогнем ворожі позиції на Таврійському напрямку
РФ удосконалює «Шахеди» для захисту від радіоелектронної боротьби – Ігнат
РФ удосконалює «Шахеди» для захисту від радіоелектронної боротьби – Ігнат
Нічний удар по Умані: з’явилися нові фото та відео
Нічний удар по Умані: з’явилися нові фото та відео
Окупанти активно нарощують оборону в Криму – Центр нацспротиву
Окупанти активно нарощують оборону в Криму – Центр нацспротиву
Через обстріл Донеччини родина опинилася під завалами власного будинку (фото)
Через обстріл Донеччини родина опинилася під завалами власного будинку (фото)
Удар «Шахедів» по Миколаївщині: влада повідомила наслідки
Удар «Шахедів» по Миколаївщині: влада повідомила наслідки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
33K
1 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29K
Верещук дала поради біженцям, які стикаються з недружнім ставленням у Європі
29K
Покрова Пресвятої Богородиці: привітання та листівки
16K
День захисників та захисниць України: історія свята, привітання та листівки
14K
Палата представників США ухвалила фінансування уряду, але без допомоги для України
13K
Під Івано-Франківськом стався потужний вибух

Новини

У ЗСУ дефіцит дешевих безпілотників через обмеження Китаю – NYT
Сьогодні, 03:27
ООН надасть Україні $123 млн для проходження зимового періоду
Сьогодні, 02:22
Велика Британія вперше направить своїх військових до України
Сьогодні, 00:50
У Росії всі виділені кошти на захоплення України розкрадалися – Буданов
Сьогодні, 00:28
Україна вживає заходів, щоб не допустити передачу іранських ракет Росії
Сьогодні, 00:11
1 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:02

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту