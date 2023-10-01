Окупанти активно нарощують оборону в Криму – Центр нацспротиву
Російські окупанти перекидають засоби ППО до Сімферополя та будують фортифікаційні споруди
Російські терористи, на тлі успішних ударів наших воїнів, почали посилювати оборону тимчасово окупованого Криму. Про це повідомляє Центр національного спротиву.
«За інформацію від кримського підпілля – російські військові отримали нові розпорядження щодо підвищення обороноздатності окупаційних військ на півострові. Зокрема зафіксовано перекидання засобів ППО до Сімферополя», – пише пресслужба.
Також партизани фіксують будування терористами нових фортифікаційних споруд «зубів дракона».
«Зуби дракона» – це фортифікаційна споруда з дерева, бетону або ж граніту. Зазвичай їх заривають в землю рядами й використовують як перешкоду просуванню танкових підрозділів.
Малі споруди повинні підіймати або ж пошкоджувати днище танка й можуть бути замасковані. Великі за розміром «зуби» повинні ускладнювати розчищення проходів.
Нагадаємо, 22 вересня Україна завдала удару по штабу Чорноморського флоту РФ крилатими ракетами. Голова окупаційної «влади» Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про ракетний удар, а місцеві пабліки публікували фото наслідків – вони свідчать про те, що знищено дах та кілька поверхів будівлі.
До слова, російські бойові катери у Криму окупанти передислоковують дорогами суходолу, тому що бояться ударів українських морських дронів.
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