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Кулеба розповів про результати поїздки Зеленського до Іспанії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Кулеба розповів про результати поїздки Зеленського до Іспанії
За словами Кулеби, на тлі російського теракту у Куп'янському районі ключова тема розмов Зеленського – це ППО
фото з відкритих джерел

За результатами візиту президента до Гранади, Україна отримає більше систем протиповітряної оборони

Україна отримає більше систем протиповітряної оборони за результатами візиту президента України Володимира Зеленського до Іспанії. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону.

Очільник відомства зазначив, що на саміті Європейської політичної спільноти рішення ухвалюються на двосторонніх зустрічах. Зеленський вже провів вже декілька з них.

За словами Кулеби, на тлі російського теракту у Куп'янському районі, через що загинули 49 людей, ключова тема розмов – це ППО, зенітні системи, антидронова зброя, засоби радіотехнічної боротьби. Тобто все те, що дозволить Україні запобігати подібним трагедіям і подавити здатність росіян бомбити наші мирні міста і села.

«У президента є конкретні домовленості, я зараз не можу їх озвучувати, але більше таких систем буде в Україні за результатами візиту президента до Гранади», – додав міністр.

Зазначимо, 5 жовтня близько 13:25 російські військові обстріляли с. Гроза Куп’янського району. Зафіксовано влучання у цивільний об‘єкт – у сільський кафе-магазин.

Нагадаємо, Зеленський прибув на саміт Європейської політичної спільноти в Іспанії. Він та прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес провели переговори і обговорили новий пакет допомоги Україні. Зеленський та Санчес обговорили надання Україні енергетичного обладнання перед зимовим періодом, а також роботу й захист зернового коридору.

Лідер України подякував Санчесу та всьому іспанському суспільству за підтримку й чітке засудження російської агресії.

До слова, президент України Володимир Зеленський закликав партнерів надати більше протиповітряної оборони, оскільки взимку очікується багато атак з боку РФ як дронами, так і ракетами.

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Теги: війна Володимир Зеленський Дмитро Кулеба Іспанія системи ППО

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