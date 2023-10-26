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Зеленський анонсував кілька кроків від ЄС, яких дуже очікує Україна (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський анонсував кілька кроків від ЄС, яких дуже очікує Україна (відео)
фото: Офіс президента

Очільник України: «Жуже важливо, щоб у ворогів свободи не виникало ілюзій, ніби захист свободи може не витримати оборонного марафону»

Україна нарощує свої можливості та чіткіше бачить завершення війни українською перемогою. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

«Сьогодні є рішення про два нових пакети оборонної підтримки – від Америки й Данії. Американський пакет – це, зокрема, ракети для ППО, ракети для «хаймарсів», боєприпаси, серед іншого 155-й калібр… Загальний обсяг цього американського пакету – 150 млн дол. Я дякую Президенту Байдену, його команді, Конгресу Сполучених Штатів і всім американцям, які цінують свободу», – сказав він.

Глава держави наголосив, що дуже важливо, щоб у ворогів свободи не виникало ілюзій, «ніби захист свободи може не витримати оборонного марафону».

Нагадав Зеленський і про пакет допомоги від Данії на понад 500 млн дол. Це й додаткова бронетехніка для наших воїнів – танки, БМП. Дрони та снаряди для артилерії.

«Я дякую тобі, Даніє! Це те, що справді допомагає нам берегти життя наших людей на фронті. Сьогодні ж говорив із пані премʼєр-міністром Данії Метте Фредеріксен. Дуже предметно – якраз про наповнення нашої подальшої оборонної співпраці, про збереження єдності у Європі та серед усіх наших партнерів і про нашу Формулу миру. Я вдячний Данії за готовність реально наближати виконання пунктів Формули», – додав він.

Зазначається, що Україна продовжує готувати зустріч на Мальті щодо Формули миру.

Зеленський анонсував, що Євросоюз готує кілька кроків, яких очікує Україна. – «Це стосується і нових санкцій проти Росії, і нових кроків у підтримці України. Ми особливо очікуємо політичного рішення ЄС про початок переговорів щодо членства нашої держави і зі свого боку ми робимо все, щоб бути готовими».

«Нарощуємо наші можливості та чіткіше бачимо завершення війни українською перемогою. Звичайно, усі ми маємо усвідомлювати: ворог непростий і простішим не стане. Але Україна має стати – і стане – потужнішою. Саме так, щоб ми назавжди зафіксували в історії, що російська імперія на українську землю більше не прийде. Слава всім нашим воїнам! Хлопці, я дякую вам за кожну знищену російську позицію! Слава всьому нашому народу! Слава Україні!», – завершив глава держави.

Триває 610-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 45 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 14 авіаційних ударів та здійснив 12 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: Володимир Зеленський війна

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