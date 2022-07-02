Окупанти проводять масові обшуки у тимчасово окупованій Чаплинці

Із 29 червня в селищі проводиться обшук всіх приватних гаражів

Із 29 червня в селищі проводиться обшук всіх приватних гаражів

Весь урожай із населеного пункту вивозиться зерновозами в напрямку Криму

У тимчасово окупованій Чаплинці Херсонської області посилюється тиск на місцевих мешканців з боку окупантів. Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Із 29 червня в селищі проводиться обшук всіх приватних гаражів. В разі відсутності власників, ворота гаража виламують за допомогою ББМ «Тигр». Обшуки проводяться дуже детально – аж до перекопування ґрунту в підвалах у пошуку тайників.

У приміщенні колишньої комунальної аптеки окупанти організували роботу власного приватного аптечного пункту. Медикаменти завозяться з окупованого Криму. Наглядати за роботою поставлено «свою людину», яка здійснює контроль та забирає готівку в кінці робочого дня.

Також у населеному пункті розпочались жнива. Весь урожай вивозиться зерновозами в напрямку Криму. Одночасно проводиться остаточне вивезення зерна торішнього врожаю.

Раніше російські окупанти визнали викрадення мера Херсона Ігоря Колихаєва.Вони назвали це «нейтралізацією». Відомо, що Ігор Колихаєв залишався у Херсоні попри окупацію. Він казав, що виконує свій обов'язок перед виборцями. Геннадій Лагута розкритикував Ігоря Колихаєва за те, що той не покинув окуповане росіянами місто.

Раніше рашисти викрадали міського голову міста Берислав на Херсонщині.

Також нещодавно у тимчасово окупованому Херсоні невідомі підірвали автомобіль колаборанта Дмитра Савлученка.