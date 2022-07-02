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    Соціум

    Росія вигадала, де знайти свіже «гарматне м'ясо»

    Ймовірно, РФ розраховує відправити киргизів на війну в Україні - Росія вигадала, де знайти свіже «гарматне м'ясо»
    Ймовірно, РФ розраховує відправити киргизів на війну в Україні
    фото з відкритих джерел

    У Росії закінчуються кадри для війни в Україні

    Росія зняла обмеження на в'їзд для 47 тис. громадян Киргизстану, які вчинили раніше незначні провини. Про це повідомляє МЗС Киргизстану.

    Зазначається, що у списку осіб, яким встановлена заборона на в'їзд до Росії, залишається близько 35 тис. громадян Киргизстану, у тому числі вигнаних за межі Росії на підставі рішень російських судів.

    У МЗС нагадали, що громадяни Киргизстану можуть перевірити свій статус на офіційному сайті головного управління з питань міграції МВС Росії у сервісі «Перевірка наявності підстав для нерозв'язання в'їзду на територію Російської Федерації іноземним громадянам та особам без громадянства по лінії МВС Росії».

    Як відомо, Росія у розгорнутій проти України повномасштабній війні, за останніми даними, втратила майже 36 тис. військових. Росіяни масово відмовляються йти воювати. Кремль ламає голову, де взяти людей для поповнення втрат серед рашистів в Україні.

    Зокрема, у так званій «придністровській молдавській республіці» чоловіків агітують підписувати контракт із збройними силами Росії.

    СБУ оприлюднила перехоплення розмови російських окупантів, де ті обговорюють нові лайфхаки, як втекти з війни в Україні, та зізнаються, що пиячать від страху.

    Раніше СБУ оприлюднила перехоплення телефонної розмови, у якій російські окупанти обговорюють, що російські командири-офіцери складають зброю та залишають свій особовий склад напризволяще.

    Також повідомлялося, що російські військові сивіють від страху і в кожній бабусі бачать коригувальника. Про це свідчить перехоплення розмови окупантів, які оприлюднила Служба безпеки України. Також рашисти на Харківському напрямку бунтують і відмовляються воювати.

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    Теги: росія окупанти війна Киргизстан Україна окупація #stoprussia
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    Росія вигадала, де знайти свіже «гарматне м'ясо»