Путін має чудову «відмазку» для росіян, щоб припинити військову авантюру в Україні
А що, якщо на час визволення Криму перейменувати його на острів «Зміїний-2»?
Мовою оригіналу
Теперь у Путина есть отличная «отмазка» для россиян в деле прекращения военной авантюры в Украине: жест доброй воли + все цели достигнуты.
Ведь ему важна пропагандистская победа над умами «телевизионных» и запуганных россиян, а не реальные результаты, «успехи».
А что если на время освобождения Крыма переименовать его в полуостров «Змеиный-2»?
Пусть крымчане привыкают к российско-украинской войне, а то им кажется ,что война их не касается и не коснется.
Джерело: блог Віктора Небоженка