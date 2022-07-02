Путін має чудову «відмазку» для росіян, щоб припинити військову авантюру в Україні

А що, якщо на час визволення Криму перейменувати його на острів «Зміїний-2»?

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Теперь у Путина есть отличная «отмазка» для россиян в деле прекращения военной авантюры в Украине: жест доброй воли + все цели достигнуты.

Ведь ему важна пропагандистская победа над умами «телевизионных» и запуганных россиян, а не реальные результаты, «успехи».

А что если на время освобождения Крыма переименовать его в полуостров «Змеиный-2»?

Пусть крымчане привыкают к российско-украинской войне, а то им кажется ,что война их не касается и не коснется.

Джерело: блог Віктора Небоженка

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