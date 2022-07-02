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    Думки вголос

    Путін має чудову «відмазку» для росіян, щоб припинити військову авантюру в Україні

    • Віктор Небоженко

      Директор соціологічної служби «Український барометр»

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    Острів &laquo;Зміїний&raquo; після атаки ЗСУ - Путін має чудову «відмазку» для росіян, щоб припинити військову авантюру в Україні
    Острів «Зміїний» після атаки ЗСУ

    А що, якщо на час визволення Криму перейменувати його на острів «Зміїний-2»?

    Мовою оригіналу

    Теперь у Путина есть отличная «отмазка» для россиян в деле прекращения военной авантюры в Украине: жест доброй воли + все цели достигнуты.

    Ведь ему важна пропагандистская победа над умами «телевизионных» и запуганных россиян, а не реальные результаты, «успехи».

    А что если на время освобождения Крыма переименовать его в полуостров «Змеиный-2»?

    Пусть крымчане привыкают к российско-украинской войне, а то им кажется ,что война их не касается и не коснется.

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    Джерело: блог Віктора Небоженка

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    Теги: росія окупанти армія війна Україна окупація #stoprussia
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    Путін має чудову «відмазку» для росіян, щоб припинити військову авантюру в Україні