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Окупанти слідкують за сторінками українців у соцмережах напередодні «виборів»

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Окупанти слідкують за сторінками українців у соцмережах напередодні «виборів»
Росіяни слідкують за сторінками мешканців окупованих територій у соцмережах
фото з відкритих джерел

При окупаційних адміністраціях були створені моніторингові групи, які досліджують пости українців

Напередодні так званих виборів президента РФ на тимчасово окупованих територіях росіяни почали слідкувати за сторінками місцевих мешканців у соцмережах. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Як повідомляється, при окупаційних адміністраціях були створені моніторингові групи, які досліджують пости «лідерів думок» в різних галузях щодо їх позицій.

Зазначається, що кожен тиждень звіт з такими особами та поміткою щодо тональності їх висловів відправляється далі.

Таким чином росіяни хочуть не допустити «дезінформації» перед «виборами» й заглушити всіх незгодних.

Нагадаємо, за участь у «виборах президента РФ» окупанти обіцяють пенсіонерам на тимчасово окупованих територіях 5 тис. рублів.

Ворог здійснює обхід помешкань й пропонує «гуманітарну допомогу», але умовою отримання є заповнення виборчого бюлетеня. Кошти видають навіть без наявності російського паспорта.

Як повідомлялося, на окупованій частині Запорізької області підконтрольна Росії адміністрація 25 лютого почала проводити незаконне дострокове голосування на «виборах президента» Росії. 

Як відомо, на тимчасово окуповані території України росіяни вже завезли понад 10 тис. росгвардійців, які будуть супроводжувати членів «виборчих дільниць» та обходити будинки місцевих мешканців.

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Теги: вибори в Росії окупанти окупація окуповані території

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