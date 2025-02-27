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Окупанти сповільнилися на більшості ділянках фронту: Сирський назвав причину

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Окупанти сповільнилися на більшості ділянках фронту: Сирський назвав причину
Сирський відвідав бригади, які тримають оборону на Донеччині
фото: Facebook/Генштаб

Окупанти намагаються захопити на новопавлівському напрямку три населених пункти

Збройні сили України провели перегрупування військ через що просування росіян сповільнилося. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Сирський відвідав бригади, які тримають оборону на новопавлівському напрямку в Донецькій області. За його словами, армія РФ на цьому напрямку інтенсивно наступає на позиції підрозділів Сил оборони та намагається захопити три населених пункти.

Головком заслухав командирів бригад та командувача оперативного-тактичного угруповання «Донецьк» Олександра Тарнавського щодо потреб ЗСУ, ведення бойових дій та проблемних питань. Він наголосив, що для розв'язання цих питань віддав необхідні розпорядження.

Нагадаємо, українські військові відновили контроль над населеним пунктом Котлине, що неподалік Покровська.

Як повідомлялося, один день війни в Україні коштує Російській Федерації майже один мільярд доларів. За офіційними даними 41% бюджету країни-агресорки йде на оборону.

До слова, ворог окупував село Запоріжжя Донецької області, однак за останні півтора тижня активність просувань противника в районі Покровська знизилася.

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Теги: Олександр Сирський ЗСУ окупанти Донеччина

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