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Втрати ворога станом на 27 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 27 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 21196 бойових броньованих машин
фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1150 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 27 лютого 2025 року. Про це повідомляє «Главком»  з посиланням на дані Генштабу у соцмережах.

Втрати Росії у війні на 27 лютого 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 27 лютого втратила: 

  • особового складу – близько 871850 (+1150) осіб,
  • танків – 10209 (+8) од,
  • бойових броньованих машин – 21196 (+13) од,
  • артилерійських систем – 23755 (+69) од,
  • РСЗВ – 1299 (+0) од,
  • засоби ППО – 1086 (+1) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 27102 (+141),
  • крилаті ракети – 3064 (+0),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 38842 (+140) од,
  • спеціальна техніка – 3760 (+1).
Втрати окупантів станом на ранок 27 лютого
Втрати окупантів станом на ранок 27 лютого
Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 27 лютого

  • У Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • У Середземному морі чотири ворожих кораблі, з яких три є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 26 ракет. 

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – два судна, жодне з них не продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – чотири судна, жодне з них не рухалось з протоки Босфор.
Активність ворожого флоту станом на ранок 27 лютого
Активність ворожого флоту станом на ранок 27 лютого
ВМС ЗСУ

Нині триває 1100-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: ЗСУ окупанти війна фронт росія

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