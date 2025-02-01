Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Руку пришили до живота. Історія 22-річного бійця ЗСУ, який отримав важке поранення на фронті

Ірина Бура
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Руку пришили до живота. Історія 22-річного бійця ЗСУ, який отримав важке поранення на фронті
Поранення Микита отримав у районі вже окупованого села Кармазинівка, що на Луганщині
фото: Unbroken

Львів’янин Микита Балушинський подався до війська ще у 18 років

22-річний боєць 3-ї штурмової отримав важке поранення на фронті і мало не втратив руку. Лікарі, аби вберегти кінцівку від ампутації буквально пришили її до живота пацієнта. Про це повідомляє реабілітаційний центр Unbroken.

Зазначається, що львів’янин Микита Балушинський подався до війська ще у 18 років – на контрактну службу. А безпосередньо на фронті юнак опинився на самому початку повномасштабного вторгнення – тоді йому було лише 19. Спочатку він служив у реактивній артилерійській бригаді. А цьогоріч, у 21 рік, юний воїн перевівся до омріяного для себе підрозділу – 3-ї окремої штурмової бригади, де перевчився на оператора дронів.

Поранення Микита отримав у районі вже окупованого села Кармазинівка, що на Луганщині. Це сталося в перший місяць осені. 23 вересня Микиті виповнилося 22 роки. Це вже його третій день народження на війні, а замість святкування – бойові виходи. І вже через день, 25 вересня, під час мінометного обстрілу він вийшов з бліндажа, аби запустити дрон. І саме цієї миті поруч приземлився один з ворожих боєприпасів.

«Я почув хлопок, але він був не гучний, бо перетинки розірвало моментально. Мене відкинуло десь на 3-4 метри. Відкрив одне око, бо інше було залите кров’ю через уламки, побачив свою розірвану руку. Думав, що половини долоні в мене вже не буде. А у мене ще й до того плече осколками зачепило та ноги», – пригадує Микита.

Через півтори години Микиту з пошматованою рукою привезли на стабілізаційний пункт.

«Мені взагалі там мали зробити ампутацію руки. Але мої побратими вплинули на те, щоб її залишили. Вони вже загинули, це були Валькірія (бойова медикиня 3-ї штурмової) і Берсерк. Вони були кращі з кращих. Це була пара закоханих, які разом воювали і разом загинули на початку листопада», – із сумом каже хлопець. 

Після стабпункту Микиту кілька днів рятували харківські медики. І вже потому, 5 жовтня, захисника відправили до Львова. У хлопця були множинні переломи фаланг усіх пальців і пястних кісток лівої руки з обширним дефектом м’яких тканин. Вказівний та середній пальці – відсутні, як і чимало інших структур. Перед нашими хірургами постало складне завдання – все ж спробувати зберегти кисть.

Після висічення всіх нежиттєздатних м’яких тканин, м’язів та сухожилків медики зафіксували зламані кістки. А дефект шкірних покривів на руці вони закрили за допомогою методики італійської пластики, з передньої черевної стінки майже повністю відділили шкірно-фасціальний клапоть та пришили до нього пошкоджену кисть.

«Впродовж 5-ти тижнів Микита перебував з пришитою до живота рукою. І клапоть, на щастя, прижився! Кисть вдалося зберегти! Попереду у Микити ще низка реконструктивних втручань та тривала реабілітація», – йдеться у повідомленні центру.

Попри пережите, Микита каже:

«Якщо повернути час назад, я б все одно пішов воювати!».

Нагадаємо, 47-річний львів’янин Андрій Сидоренко покинув безпечне життя за кордоном та добровільно мобілізувався до Збройних сил України. Чоловік отримав важке мінно-вибухове поранення, внаслідок якого втратив зір та ліву ногу. З поля бою він вибирався навпомацки.

Окрім того, 33-річний Вадим Нестеренко з Одещини, який пробув у полоні понад 2 роки, втратив 24 кг ваги та пережив катування, після реабілітації планує повернутися у військо.

Читайте також:

Теги: реабілітація поранення день народження Луганщина війна безпілотник травма ЗСУ військові

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Речник МЗС України зауважив, що країні потрібна підтримка Польщі на шляху до ЄС і НАТО
Відсьогодні Польща головуватиме в ЄС. Які сподівання має Україна на цей період
1 сiчня, 12:00
Олександр Семенюк загинув у бою за Україну
На фронті загинув чемпіон світу з карате Олександр Семенюк
3 сiчня, 09:55
Поховали окупанта Федорова у місті Котове Волгоградської області
ЗСУ знищили російського футбольного тренера
4 сiчня, 16:33
Головні новини ночі проти 8 січня
Вибухи в районі нафтобази у Енгельсі, план підтримки оборони України до 2027 року: головне за ніч
8 сiчня, 05:42
Енергетикам вдалося з дозволу військових виконати ремонти низки пошкоджень мереж та повернути світло
За три дні ДТЕК повернув світло понад 31 тис. домогосподарств після обстрілів
16 сiчня, 17:38
Чоловік наніс смертельне ножове поранення жінці
У Конотопі чоловік під час застілля вбив свою співмешканку
18 сiчня, 01:52
Президент України Володимир Зеленський на форумі у Давосі 21 січня
Виступ Зеленського у Давосі, затримання головного психіатра ЗСУ. Головне за 21 січня
21 сiчня, 21:12
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 34837 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн
Втрати ворога станом на 22 січня 2025 – Генштаб ЗСУ
22 сiчня, 07:34
Наслідки ураження російської нафтобази
Британська розвідка показала наслідки ударів по нафтобазі в Енгельсі (фото)
29 сiчня, 13:37

Суспільство

Руку пришили до живота. Історія 22-річного бійця ЗСУ, який отримав важке поранення на фронті
Руку пришили до живота. Історія 22-річного бійця ЗСУ, який отримав важке поранення на фронті
Державні і міжнародні свята у лютому 2025 року
Державні і міжнародні свята у лютому 2025 року
Місячний посівний календар на лютий 2025: готуємо сад до весняного сезону
Місячний посівний календар на лютий 2025: готуємо сад до весняного сезону
День бабака 2025: історія свята та цікаві факти про «метеорологів»
День бабака 2025: історія свята та цікаві факти про «метеорологів»
«Це небезпечно!». Відомий релігійний діяч закликав владу звернути увагу на діяльність УПЦ МП за кордоном
«Це небезпечно!». Відомий релігійний діяч закликав владу звернути увагу на діяльність УПЦ МП за кордоном
«Я люблю нарушать»: у Кривому Розі водій припаркувався на місці для людей з інвалідністю (відео)
«Я люблю нарушать»: у Кривому Розі водій припаркувався на місці для людей з інвалідністю (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
157K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 січня: ситуація на фронті
123K
Стрітення Господнє 2025: історія свята, молитва, традиції, прикмети та заборони
97K
Посол України фіксує нашестя росіян в одній з європейських країн
54K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 січня 2025
37K
На Землі стрімко піднімається один із континентів
36K
Авіакатастрофа у Вашингтоні: американські ЗМІ розкрили шокуючі подробиці

Новини

1 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Удар по Одесі, нова снарядна ініціатива від Чехії. Головне за 31 січня
Вчора, 21:11
Туман, місцями невеликий дощ: прогноз погоди на 31 січня
Вчора, 05:55
Перемога «Динамо», атака дронів у Волгограді і Воронезькій області: головне за ніч
Вчора, 05:50
31 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:06
Авіакатастрофа у США, рекордний пакет допомоги від Швеції. Головне за 30 січня
30 сiчня, 21:11

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua