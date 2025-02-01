Руку пришили до живота. Історія 22-річного бійця ЗСУ, який отримав важке поранення на фронті

Львів’янин Микита Балушинський подався до війська ще у 18 років

22-річний боєць 3-ї штурмової отримав важке поранення на фронті і мало не втратив руку. Лікарі, аби вберегти кінцівку від ампутації буквально пришили її до живота пацієнта. Про це повідомляє реабілітаційний центр Unbroken.

Зазначається, що львів’янин Микита Балушинський подався до війська ще у 18 років – на контрактну службу. А безпосередньо на фронті юнак опинився на самому початку повномасштабного вторгнення – тоді йому було лише 19. Спочатку він служив у реактивній артилерійській бригаді. А цьогоріч, у 21 рік, юний воїн перевівся до омріяного для себе підрозділу – 3-ї окремої штурмової бригади, де перевчився на оператора дронів.

Поранення Микита отримав у районі вже окупованого села Кармазинівка, що на Луганщині. Це сталося в перший місяць осені. 23 вересня Микиті виповнилося 22 роки. Це вже його третій день народження на війні, а замість святкування – бойові виходи. І вже через день, 25 вересня, під час мінометного обстрілу він вийшов з бліндажа, аби запустити дрон. І саме цієї миті поруч приземлився один з ворожих боєприпасів.

«Я почув хлопок, але він був не гучний, бо перетинки розірвало моментально. Мене відкинуло десь на 3-4 метри. Відкрив одне око, бо інше було залите кров’ю через уламки, побачив свою розірвану руку. Думав, що половини долоні в мене вже не буде. А у мене ще й до того плече осколками зачепило та ноги», – пригадує Микита.

Через півтори години Микиту з пошматованою рукою привезли на стабілізаційний пункт.

«Мені взагалі там мали зробити ампутацію руки. Але мої побратими вплинули на те, щоб її залишили. Вони вже загинули, це були Валькірія (бойова медикиня 3-ї штурмової) і Берсерк. Вони були кращі з кращих. Це була пара закоханих, які разом воювали і разом загинули на початку листопада», – із сумом каже хлопець.

Після стабпункту Микиту кілька днів рятували харківські медики. І вже потому, 5 жовтня, захисника відправили до Львова. У хлопця були множинні переломи фаланг усіх пальців і пястних кісток лівої руки з обширним дефектом м’яких тканин. Вказівний та середній пальці – відсутні, як і чимало інших структур. Перед нашими хірургами постало складне завдання – все ж спробувати зберегти кисть.

Після висічення всіх нежиттєздатних м’яких тканин, м’язів та сухожилків медики зафіксували зламані кістки. А дефект шкірних покривів на руці вони закрили за допомогою методики італійської пластики, з передньої черевної стінки майже повністю відділили шкірно-фасціальний клапоть та пришили до нього пошкоджену кисть.

«Впродовж 5-ти тижнів Микита перебував з пришитою до живота рукою. І клапоть, на щастя, прижився! Кисть вдалося зберегти! Попереду у Микити ще низка реконструктивних втручань та тривала реабілітація», – йдеться у повідомленні центру.

Попри пережите, Микита каже:

«Якщо повернути час назад, я б все одно пішов воювати!».

Нагадаємо, 47-річний львів’янин Андрій Сидоренко покинув безпечне життя за кордоном та добровільно мобілізувався до Збройних сил України. Чоловік отримав важке мінно-вибухове поранення, внаслідок якого втратив зір та ліву ногу. З поля бою він вибирався навпомацки.

Окрім того, 33-річний Вадим Нестеренко з Одещини, який пробув у полоні понад 2 роки, втратив 24 кг ваги та пережив катування, після реабілітації планує повернутися у військо.