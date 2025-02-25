Скільки часу Україна зможе воювати без американської допомоги? Прогноз WSJ

Влітку Збройні сили можуть опинитися без боєприпасів для західної зброї

Якщо Україна продовжуватиме воювати у нинішньому темпі без додаткової допомоги США, то їй вистачить зброї до літа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Wall Street Journal.

Колишня високопоставлена чиновниця Пентагону Селеста Волландер вважає, що поставок зброї, відправлених або замовлених адміністрацією Джо Байдена, має вистачити українцям принаймні до середини року. Тому влітку Збройні сили можуть опинитися без боєприпасів і не зможуть використовувати деякі з найсучасніших озброєнь.

Водночас українські аналітики вважають, що внутрішні поставки зброї можуть продовжити цей термін. Україні доведеться нарощувати своє військове виробництво і отримувати більше від Європи.

Видання зауважило, що Україна створила власну потужну військову промисловість, яка тепер виробляє озброєння на $30 млрд на рік, що вшестеро більше, ніж роком раніше. У 2024 році країна виробила близько 1,5 млн безпілотників, які стали її основною формою оборони вздовж лінії фронту, дозволяючи Україні стримувати російські атаки, зазнаючи мінімальних втрат. Цього року, за словами українських чиновників, планується випустити 3 тис. ракет і 30 тис. безпілотників великої дальності.

За словами західного чиновника, Україна на цей час виробляє або фінансує близько 55% своєї військової техніки. США постачають близько 20%, а Європа – 25%.

Однак деякі поставки США, включно з передовими системами ППО, балістичними ракетами класу «земля-земля», навігаційними системами і далекобійною ракетною артилерією, буде фактично неможливо замінити в короткостроковій перспективі. Європа просто не виробляє достатньої кількості – або взагалі не виробляє.

Нагадаємо, міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Україна має достатньо коштів і озброєння, щоб чинити опір російській агресії принаймні до середини 2025 року.

До слова, у 2024 році один день війни коштував Україні 5,7 млрд грн або $142 млн. Загалом видатки на оборону із фонду державного бюджету становили майже 2,1 трлн грн або $51,9 млрд