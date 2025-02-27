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Буданов розповів, у скільки Росії обходиться один день війни

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Буданов розповів, у скільки Росії обходиться один день війни
За словами Буданова, РФ зможе продовжувати війну доки має нафту, газ та метали
скріншот з відео

Глава ГУР наголосив, що війна в Україні негативно впливає на російський фінансово-економічний потенціал

Один день війни в Україні коштує Російській Федерації майже один мільярд доларів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова в інтерв’ю «Укрінформу».  

«Це взагалі дуже дорога війна. День війни коштує трошки менше ніж мільярд для них, – це величезні кошти», – зазначив глава ГУР.

Як зазначив Буданов, за офіційними даними 41% бюджету країни-агресорки йде на оборону

«Це ненормальні цифри, для виконання цього бюджету були згорнуті майже всі соціальні програми, медичні, освітні... Тобто вплив фінансово-економічний, негативний, на Російську Федерацію вже відчутний», – каже він.

При цьому Буданов додав, що допоки у Росії є нафта, газ, метал, дорогоцінні метали та каміння, «вони будуть балансувати».

Нагадаємо, у 2024 році один день війни коштував Україні 5,7 млрд грн або $142 млн. Загалом видатки на оборону із фонду державного бюджету становили майже 2,1 трлн грн або $51,9 млрд. Водночас у 2025 році на оборону планують витратити 2,2 трлн грн – це понад чверть ВВП.

Як відомо, РФ не збирається відмовлятися від продовження військової агресії проти України ще тривалий час, попри негативний ефект для економіки. Для фінансування війни Кремль починає готувати регіони до «затягування поясів».

Попри зменшення бюджетних витрат на регіони Росії з початку року, Кремль лише тепер починає визнавати, що громадяни мають «пожертвувати певними інтересами» через тривалу війну з Україною.

До слова, очільник ГУР Кирило Буданов назвав три фактори, через які Україна не може знищити заводи з виробництва «Шахедів» у РФ.

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Теги: ГУР Кирило Буданов війна гроші

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