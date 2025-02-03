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Карта бойових дій в Україні станом на 3 лютого 2025 року

Ірина Бура
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 3 лютого 2025 року
Ситуація на фронті 3 лютого
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби відбулося 93 бойових зіткнення

Противник завдав три ракетних та 36 авіаційних ударів, використавши три ракети та 62 керовані бомби, 992 удари дронами-камікадзе, здійснив майже 4500 обстрілів позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні станом на 3 лютого 2025 року фото 1

Новини війни в Україні

Загалом від початку минулої доби відбулося 93 бойових зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку 

Сили оборони відбили дві атаки противника в районі населеного пункту Гатище.

Карта бойових дій в Україні станом на 3 лютого 2025 року фото 2

На Куп'янському напрямку

Ворог 18 разів атакував наші укріплення в районах населених пунктів Петропавлівка, Піщане, Степова Новоселівка, Богуславка, Загризове, Лозова, три боєзіткнення ще тривають.

Карта бойових дій в Україні станом на 3 лютого 2025 року фото 3

На Лиманському напрямку

Російські війська вісім разів штурмували позиції українських захисників в поблизу Новоєгорівки, Новолюбівки, Макіївки, Ямполівки та в напрямку Серебрянки.

Карта бойових дій в Україні станом на 3 лютого 2025 року фото 4

На Краматорському напрямку

Наші війська відбивали дві атаки противника в районах населених пунктів Предтечине та Часів Яр, одна атака ще не завершена.

Карта бойових дій в Україні станом на 3 лютого 2025 року фото 5

На Торецькому напрямку

Окупанти вісім разів штурмували позиції наших оборонців поблизу Торецька та Кримського.

Карта бойових дій в Україні станом на 3 лютого 2025 року фото 6

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 39 штурмових і наступальних дій. Активність російських окупантів – в районах Зеленого Поля, Тарасівки, Успенівки, Єлизаветівки, Водяного Другого, Миролюбівки, Променя, Котлярівки, Олексіївки, Дачного та Улаклів, два боєзіткнення ще тривають. За попередніми підрахунками, наші воїни ліквідували 156 та поранили 195 окупантів на даному напрямку, знищили один танк, дві самохідні артилерійські установки, 16 одиниць автомобільної техніки, дві радіолокаційні станції, один мотоцикл, також завдали пошкоджень РСЗВ БМ-21 «Град», міномету та двом гарматам окупантів.

Карта бойових дій в Україні станом на 3 лютого 2025 року фото 7

На Новопавлівському напрямку

Загарбники здійснили одну атаку позицій українських військ, противник намагався просунутись в напрямку Костянтинополя.

На Придніпровському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаудару по району Херсона.

Карта бойових дій в Україні станом на 3 лютого 2025 року фото 8

На Курському напрямку

Українські воїни відбивали 12 атак загарбницької армії на цьому напрямку, п’ять боєзіткнень триває, крім того, авіація ворога завдала по власній території 16 авіаударів, скинувши при цьому 21 КАБ, також ворог здійснив 363 обстріли населених пунктів та позицій наших військ (в тому числі два – із РСЗВ).

Карта бойових дій в Україні станом на 3 лютого 2025 року фото 9

На інших напрямках ситуація без змін.

За професійну бойову роботу відзначено воїнів 65-ої окремої механізованої бригади, 34-ої окремої бригади берегової оборони, 100-ої окремої механізованої бригади, 59-ої окремої штурмової бригади імені Якова Гандзюка, які в надзвичайно складних умовах стримують атаки переважаючих сил противника, завдають йому значних втрат.

Нагадаємо, триває 1076-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: росія Покровськ Курщина Часів Яр росіяни Куп'янськ ворог втрати Донеччина полон Генштаб війна авіація Луганщина ЗСУ окупанти Курахове

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