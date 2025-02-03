Карта бойових дій в Україні станом на 3 лютого 2025 року

Протягом минулої доби відбулося 93 бойових зіткнення

Противник завдав три ракетних та 36 авіаційних ударів, використавши три ракети та 62 керовані бомби, 992 удари дронами-камікадзе, здійснив майже 4500 обстрілів позицій наших військ.

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Загалом від початку минулої доби відбулося 93 бойових зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку

Сили оборони відбили дві атаки противника в районі населеного пункту Гатище.

На Куп'янському напрямку

Ворог 18 разів атакував наші укріплення в районах населених пунктів Петропавлівка, Піщане, Степова Новоселівка, Богуславка, Загризове, Лозова, три боєзіткнення ще тривають.

На Лиманському напрямку

Російські війська вісім разів штурмували позиції українських захисників в поблизу Новоєгорівки, Новолюбівки, Макіївки, Ямполівки та в напрямку Серебрянки.

На Краматорському напрямку

Наші війська відбивали дві атаки противника в районах населених пунктів Предтечине та Часів Яр, одна атака ще не завершена.

На Торецькому напрямку

Окупанти вісім разів штурмували позиції наших оборонців поблизу Торецька та Кримського.

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 39 штурмових і наступальних дій. Активність російських окупантів – в районах Зеленого Поля, Тарасівки, Успенівки, Єлизаветівки, Водяного Другого, Миролюбівки, Променя, Котлярівки, Олексіївки, Дачного та Улаклів, два боєзіткнення ще тривають. За попередніми підрахунками, наші воїни ліквідували 156 та поранили 195 окупантів на даному напрямку, знищили один танк, дві самохідні артилерійські установки, 16 одиниць автомобільної техніки, дві радіолокаційні станції, один мотоцикл, також завдали пошкоджень РСЗВ БМ-21 «Град», міномету та двом гарматам окупантів.

На Новопавлівському напрямку

Загарбники здійснили одну атаку позицій українських військ, противник намагався просунутись в напрямку Костянтинополя.

На Придніпровському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаудару по району Херсона.

На Курському напрямку

Українські воїни відбивали 12 атак загарбницької армії на цьому напрямку, п’ять боєзіткнень триває, крім того, авіація ворога завдала по власній території 16 авіаударів, скинувши при цьому 21 КАБ, також ворог здійснив 363 обстріли населених пунктів та позицій наших військ (в тому числі два – із РСЗВ).

На інших напрямках ситуація без змін.

За професійну бойову роботу відзначено воїнів 65-ої окремої механізованої бригади, 34-ої окремої бригади берегової оборони, 100-ої окремої механізованої бригади, 59-ої окремої штурмової бригади імені Якова Гандзюка, які в надзвичайно складних умовах стримують атаки переважаючих сил противника, завдають йому значних втрат.

Нагадаємо, триває 1076-й день повномасштабної війни в Україні.