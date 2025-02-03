Ліквідація колаборанта Саркісяна, аварійні відключення світла. Головне за 3 лютого

Унаслідок вибуху в елітному московському житловому комплексі «Алые паруса» загинув Армен Саркісян

Ліквідація колаборанта Саркісяна, США та Мексика домовилися відтермінувати мита, аварійні відключення електроенергії. «Главком» склав добірку новин 3 лютого, щоб ви були в курсі головних подій:

США та Мексика домовилися відтермінувати мита

Президент Дональд Трамп заявив, що призупинить на один місяць дію нового 25% мита на товари, що ввозяться до США з Мексики. Оголошення про паузу з'явилося через два дні після того, як Трамп запровадив мита на товари з Мексики, Канади та Китаю.

За словами президентки Клаудії Шейнбаум, Мексика негайно посилить північний кордон 10 тис. військовослужбовцями Національної гвардії, щоб запобігти контрабанді наркотиків з Мексики до США, зокрема фентанілу. Своєю чергою Сполучені Штати зобов'язуються працювати над запобіганням контрабанді потужної зброї до Мексики.

Аварійні відключення електроенергії

Внаслідок ворожих обстрілів у дев'яти областях сьогодні було вимушено застосовано аварійні відключення світла. Споживання електроенергії зросло через зниження температури повітря у більшості регіонів.

Так, внаслідок ракетно-дронових обстрілів об’єктів генерації та пошкодження ворогом мереж системи передачі – вранці у Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській (частково), Черкаській (частково) та Київській (частково) областях були застосовані аварійні відключення.

Ліквідація колаборанта Саркісяна

Унаслідок вибуху в елітному московському ЖК «Алые паруса» загинув Армен Саркісян. Він родом з тимчасово окупованої Горлівки, що на Донеччині, та входить до близького оточення президента-втікача Віктора Януковича і з травня 2014 року перебуває у міжнародному розшуку за організацію вбивств у центрі Києва.

Саркісян постачав «тітушок» на Майдан у столицю під час Революції гідності. Кримінальник був близьким до ексрегіонала Юрія Іванющенка. За даними МВС, вбивство журналіста В'ячеслава Веремія здійснила саме група Саркісяна.

Тісно співпрацюючи з ФСБ, Саркісян після повномасштабного вторгнення РФ отримав нове завдання від росіян – створити нове збройне формування для війни проти України. Він очолив бойове угруповання під назвою «окремий батальйон спецпризначення «АрБАТ», основу якого склали рецидивісти, які засуджені за вбивства, розбій та інші тяжкі злочини.

Зеленський затвердив план переходу на нову організаційну структуру ЗСУ

Президент Володимир Зеленський затвердив план переходу на нову організаційну структуру Збройних сил України та створення корпусів

Також очільник України заслухав доповідь головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. Доповідь стосувалася, зокрема, ситуації на фронті – особлива увага приділялася Покровському напрямку, а також операції в Курській області Росії.

Зеленський додав, що обговорив із головнокомандувачем підходи до призначення командирів корпусів. За його словами, це мають бути «найбільш підготовлені, найбільш перспективні офіцери з бойовим досвідом і сучасним мисленням».

На Полтавщині суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві працівника ТЦК

Пирятинський районний суд Полтавської області обрав запобіжний захід для жителя міста Лубни Вадима Кузуба, якого підозрюють у вбивстві військовослужбовця територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Під час судового засідання чоловік визнав провину та розповів, що допомагав втекти від ТЦК родичу. За словами підозрюваного, він хотів налякати військових, але це йому не вдалось, і тоді він вистрілив. Чоловік додав, що сподівався, що тільки поранив військового, а не вбив.

Підозрюваного взято під варту до 1 квітня 2025 року без права на внесення застави.