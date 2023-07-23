Окупанти судитимуть 19-річну українку за розірваний триколор – на неї донесли односельчани

Росіяни відкрили проти мешканки тимчасово окупованої Миронівки Запорізької області кримінальну справу

У тимчасово захопленій Миронівці Запорізької області загарбники судитимуть 19-річну українку за розірваний прапор країни-окупанта РФ. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

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За його словами, на дівчину донесли мешканці села. Нині проти неї росіяни вже відкрили кримінальну справу. Їй загрожує до року тюрми.

«Черговий «великий злочин» для росіян вчинила 19-річна дівчина у селі Миронівка (Приазовський район). Вона зламала флагшток на одній із адміністративних будівель та розірвала ворожий прапор. Чергове судилище проти українців лише за те, що зневажають ворога та символи країни-агресорки. Чекаємо на деокупацію – необхідно якнайшвидше звільнити наших людей», – ідеться у повідомленні.

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Раніше повідомлялося, що український персонал ЗАЕС відмовляється виконувати накази росіян.

Також мешканці тимчасово окупованих територій приєдналися до акції руху громадського спротиву «Жовта стрічка». Активісти «Жовтої стрічки» оголосили старт акції «Пали російське».