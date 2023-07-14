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Військовий розповів про успіхи ЗСУ на Мелітопольському напрямку

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Військовий розповів про успіхи ЗСУ на Мелітопольському напрямку
Гвардійці продовжують утримувати позиції в умовах постійного вогневого впливу ворога на Бердянському напрямку
фото ілюстративне

Окупанти проводили контрнаступальні дії та намагалися відновити втрачене положення

Українські захисники за тиждень просунулись На південь та південний схід на Мелітопольському напрямку українські захисники за тиждень просунулись на 1700 м. Про це повідомив заступник директора департаменту планування застосування Головного управління Нацгвардії полковник Микола Уршалович на брифінгу.

Як зазначається, на Мелітопольському напрямку підрозділи 15-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії «Кара-Даг» у взаємодії із ЗСУ продовжують вести наступальні дії.

«За звітний період штурмові групи бригади за підтримки танків просунулися на 1700 м на південь та південний схід. Просуваються наші підрозділи в умовах щільного мінування ворогом та потужного вогневого впливу. А це 213 обстрілів з РСЗВ, танків та артилерії і 6 авіаударів. Це тільки протягом тижня, що минув», – сказав Уршалович.

Водночас окупанти проводили контрнаступальні дії та намагалися відновити втрачене положення, проте успіху не досягли.

Гвардійці продовжують утримувати позиції в умовах постійного вогневого впливу ворога на Бердянському напрямку.

Уршалович повідомив, що за минулий тиждень на цьому напрямку росіяни нанесли по українських бійцях близько 50 артилерійських ударів.

Триває 506-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Сьогодні вночі ворог знову атакував територію України, застосував іранські ударні безпілотники Shahed. Протягом минулої доби російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по території України, застосували дві крилаті ракети «Калібр», одну балістичну ракету «Іскандер-М» та 20 іранських ударних БпЛА Shahed. У результаті успішної бойової роботи Сил оборони України знищено два «Калібри» та 20 ударних дронів. 

Теги: окупанти ворог полковник росіяни Мелітополь

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