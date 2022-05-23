Житель Бєлгородської області загинув від реактивного двигуна РПГ

Чоловік хотів здати двигун РПГ на металолом, але поплатився своїм життям

На російській Бєлгородщині, де зараз часто лунають вибухи, мешканець одного з населених пунктів підірвався, намагаючись розплавити реактивний двигун від РПГ. Чоловік хотів здати його на металолом, але поплатився своїм життям.

За даними російських ЗМІ, мешканець Бєлгородської області Олексій Шубін знайшов частини боєприпасів для ручного протитанкового гранатомета поблизу кордону з Україною, які, імовірно, залишили по собі російські окупанти. Залишки РПГ чоловік виявив біля населеного пункту Октябрьський.

Чоловік хотів здати залишки на металолом, проте зрозумів, що зброю у пункту прийому навряд чи заберуть. Тому він придумав хитромудрий план – виплавити із залишків РПГ алюміній за допомогою вогнища.

Шубін розвів багаття та почав плавити зброю. Реактивний двигун РПГ, очікувано, здетонував. Один з уламків двигуна попав у тіло чоловіка та пробив легеню. 41-річний металоплавильник загинув на місці від завданих травм.

Вибух реактивного двигуна почули місцеві рибалки, які прийшли на звук та виявили загиблого поряд із вогнищем.

Раніше повідомлялося, що у підмосковному Жуковському спалахнула сильна пожежа на території Центрального аерогідродинамічного інституту (ЦАГІ). Це найбільший дослідницький центр РФ у галузі авіації та космонавтики.

30 квітня бєлгородці чули «хлопки» над містом, а жителів міста лякали обстрілами з боку України.

1 травня над Бєлгородом піднявся стовп диму, жителі міста поскаржилися на серію вибухів невстановленого походження.

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