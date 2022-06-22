У Дніпрі чоловік кинув із вікна гранату, є постраждалі (фото, відео)

Вибухова хвиля травмувала дитину

В одному з житлових масивів Дніпра чоловік кинув із вікна гранату у людей. Від вибуху постраждала 11-річна дитина. Про це повідомляє місцевий Telegram-канал.

«У житловому масиві Тополя надзвичайна подія! Якийсь чоловік кинув гранату з вікна. Відбувся вибух, внаслідок якого постраждав хлопчик 11 років», – йдеться у повідомленні.

При цьому наголошується, що на місце події вже прибули співробітники спецпідрозділу КОРД.

Силовики розпочали підготовку штурму квартири.

Згодом у пабліках повідомили, що зловмисника затримали.

Нагадаємо, раніше на Київщині молодик кинув у жінку гранату (фото).