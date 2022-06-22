  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. У Дніпрі чоловік кинув із вікна гранату, є постраждалі (фото, відео)
рус
    Події в Україні

    У Дніпрі чоловік кинув із вікна гранату, є постраждалі (фото, відео)

    На місце прибули силовики, готується штурм квартири - У Дніпрі чоловік кинув із вікна гранату, є постраждалі (фото, відео)

    На місце прибули силовики, готується штурм квартири

    фото: t.me/dniprooblcentr

    Вибухова хвиля травмувала дитину

    В одному з житлових масивів Дніпра чоловік кинув із вікна гранату у людей. Від вибуху постраждала 11-річна дитина. Про це повідомляє місцевий Telegram-канал.

    «У житловому масиві Тополя надзвичайна подія! Якийсь чоловік кинув гранату з вікна. Відбувся вибух, внаслідок якого постраждав хлопчик 11 років», – йдеться у повідомленні.

    При цьому наголошується, що на місце події вже прибули співробітники спецпідрозділу КОРД.

    Силовики розпочали підготовку штурму квартири.

    Згодом у пабліках повідомили, що зловмисника затримали.

    Нагадаємо, раніше на Київщині молодик кинув у жінку гранату (фото).

    Теги: вибух росія окупанти війна Україна чоловік окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Дніпрі чоловік кинув із вікна гранату, є постраждалі (фото, відео)