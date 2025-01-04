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Окупанти в Криму оголосили надзвичайний стан: у чому причина

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Окупанти в Криму оголосили надзвичайний стан: у чому причина
Мазутне забруднення дісталося до Ялти та Севастополя
фото: «Кримський вітер»/Telegram

Біля берегів виявляють не тільки плями нафтопродуктів, але й загиблих птахів

На морському узбережжі поблизу Севастополя у тимчасово окупованому Криму виявлено значне забруднення мазутом, який розлився після катастрофи двох російських танкерів у Керченській протоці. Так званий глава Севастополя Михайло Развожаєв оголосив надзвичайний стан. Про це повідомляє Telegram-канал «Кримський вітер».

Спершу мазутну пляму, яка рухалася в напрямку Севастополя, виявили у морі. У російському МНС також повідомили про нову ділянку розливу нафтопродуктів у селі Яковенкове на південно-східному узбережжі Криму.

У суботу, 4 січня, мазутне забруднення дісталося до Ялти та Севастополя. Біля берегів виявляють не тільки плями нафтопродуктів, але й загиблих птахів.

Окупанти в Криму оголосили надзвичайний стан: у чому причина фото 1

Один із викидів мазуту знайшли на березі пляжу «Зоряний берег». Площа забруднення становила 100 квадратних метрів. Також мазут дійшов до пляжів «Блакитна бухта» та «Нахімовець».

Окупанти в Криму оголосили надзвичайний стан: у чому причина фото 2

Очевидці також повідомляють про нафтові плями в Козачій бухті, Качі, Орлівці, Балаклаві, на пляжі Срібний, парку Перемоги, на Фіоленті.

Автори Telegram-каналу «Кримський вітер» склали карту виявлених мазутних забруднень.

Окупанти в Криму оголосили надзвичайний стан: у чому причина фото 3

«Можна не сумніватися, що й решта узбережжя Севастополя також постраждала. Просто не скрізь є спуски до моря, а решту територій у зимовий час ніхто не відвідує», – ідеться у повідомленні.

Окупанти в Криму оголосили надзвичайний стан: у чому причина фото 4

За даними Кримського управління з гідрометеорології та моніторингу довкілля, 4 січня у Криму очікується посилення південно-західного вітру 17-22 м/с. Отже, пляму забруднення, яку несло хвилями на захід уздовж Кримського півострова, тепер знову може прибити до берега.

Нагадаємо, що 15 грудня в районі Керченської протоки під час штормових умов, внаслідок аварії російських танкерів «Волгонефть-212» і «Волгонефть-239», у море потрапила значна кількість мазуту, яка продовжує розповсюджуватись по акваторії Чорного моря.

Відомо, що нафтопродукти забруднили понад 50 км узбережжя, зокрема південне узбережжя Криму, акваторію Керченської протоки, Чорного моря та узбережжя РФ в районі Анапи.

Через аварію режим у Краснодарському краї запровадили режим надзвичайної ситуації. До цього, з 17 грудня, в Анапі та Темрюцькому районі Росії діяв режим НС муніципального рівня. 21 грудня, після того, як нафтопродукти досягли берегів окупованого Криму, режим НС запровадили і в Керчі.

До слова, в акваторії Чорного моря до 3 січня 2025 року буде спостерігатись поступове розширення нафтової плями в акваторії Чорного моря.

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Теги: Крим нафтопродукти пляжі надзвичайний стан

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