На пляжі «Аркадія» в Одесі сталась пожежа у закладі відпочинку
Рятувальники загасили вогонь менш ніж за годину на площі приблизно сто метрів квадратних
Зранку 10 грудня в Приморському районі Одеси, на пляжі «Аркадія», виникла пожежа в закладі відпочинку, що наразі не працює. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС в Одеській області.
Рятувальники загасили вогонь менш ніж за годину на площі приблизно сто метрів квадратних. На місці виявили загиблого чоловіка.
На місці працює дослідно-випробувальна лабораторія для встановлення причини пожежі. Від ДСНС залучались 13 одиниць техніки та 64 вогнеборці.
Нагадаємо, що в Одесі рятувальники допомогли дітям, які застрягли на атракціоні. Надзвичайники спільно з співробітниками парку атракціонів зняли з висоти 18-ти метрів чотирьох дітей.
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