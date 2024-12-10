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На пляжі «Аркадія» в Одесі сталась пожежа у закладі відпочинку

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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На пляжі «Аркадія» в Одесі сталась пожежа у закладі відпочинку
Рятувальники гасять пожежу в непрацюючому закладі відпочинку на пляжі Аркадія в Одесі
фото: ГУ ДСНС в Одеській області

Рятувальники загасили вогонь менш ніж за годину на площі приблизно сто метрів квадратних

Зранку 10 грудня в Приморському районі Одеси, на пляжі «Аркадія», виникла пожежа в закладі відпочинку, що наразі не працює. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС в Одеській області.

Рятувальники загасили вогонь менш ніж за годину на площі приблизно сто метрів квадратних. На місці виявили загиблого чоловіка.

Рятувальники гасять пожежу в непрацюючому закладі відпочинку на пляжі Аркадія в Одесі
Рятувальники гасять пожежу в непрацюючому закладі відпочинку на пляжі Аркадія в Одесі
фото: ГУ ДСНС в Одеській області

На місці працює дослідно-випробувальна лабораторія для встановлення причини пожежі. Від ДСНС залучались 13 одиниць техніки та 64 вогнеборці.

Нагадаємо, що в Одесі рятувальники допомогли дітям, які застрягли на атракціоні. Надзвичайники спільно з співробітниками парку атракціонів зняли з висоти 18-ти метрів чотирьох дітей.

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Теги: пожежа Одеса пляжі рятувальники

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