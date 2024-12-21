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Росія запровадила надзвичайний стан в окупованій Керчі

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Росія запровадила надзвичайний стан в окупованій Керчі
Пляжі Керчі забруднені мазутом
фото: соцмережі

Стало відомо, чому у Керчі оголошено надзвичайний стан місцевого рівня

У тимчасово окупованій Керчі росіяни оголосили надзвичайний стан місцевого рівня через викид мазуту з аварійних танкерів на берег. Про це повідомляє місцеве видання.

Також повідомляється, що у сусідньому Ленінському районі також запроваджено режим загрози надзвичайної ситуації місцевого характеру.

Нагадаємо, днями погані погодні умови залишили Росію без двох танкерів. Так, хвилі розрубали навпіл танкер «Волгонефть-212» біля берегів Керчі. А через годину після інциденту було пошкоджено ще одне судно – «Волгонефть-239».

Згодом спецслужби Росії повідомили, що на борту «Волгонефть-212» перебувало 13 осіб, на борту «Волгонефть-239» – 14 осіб. Рятувальники врятували 13 членів екіпажу «Волгонефть-212», одна людина загинула.

До того ж зазначалося, що в результаті аварії двох російських танкерів у води Керченської протоки вилилися 4300 тонн мазуту та, можливо, інших нафтопродуктів. Тож російська мілітаризація Чорного та Азовського морів призводить до нової екологічної катастрофи.

Також повідомлялося, що крах 15 грудня двох танкерів з нафтопродуктами в Керченській протоці може стати однією з найбільших техногенних катастроф в акваторії Чорного моря. Пляма мазуту досягла російської Анапи, в місті введено режим надзвичайної ситуації.

Теги: екологія Крим окупанти окупація росія росіяни море Чорне море

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