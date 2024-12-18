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Зеленський: Україна не має сил, щоб відвоювати Крим і Донбас

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Зеленський: Україна не має сил, щоб відвоювати Крим і Донбас
Зеленський наголосив, що жоден світовий лідер «не має права вести переговори з Путіним без України»
фото: Офіс президента України

Президент відповів, чи готовий Київ до переговорів із Путіним

Україна не має достатньо сил, щоб відвоювати тимчасово окуповані Крим і Донбас. А тому треба розраховувати на дипломатичний тиск, щоб змусити російського диктатора Володимира Путіна до переговорів. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час онлайн-спілкування з читачами французької газети Le Parisien 17 грудня.

«Ми не можемо віддати наші території. Конституція України забороняє нам це робити. Де-факто ці території зараз контролюють росіяни. У нас немає сил, щоб повернути їх. Ми можемо розраховувати тільки на дипломатичний тиск з боку міжнародної спільноти, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів», – пояснив український лідер.

Також Зеленський наголосив, що жоден світовий лідер «не має права вести переговори з Путіним без України».

На запитання, чи готова Україна до переговорів із Путіним, Зеленський відповів, що важливо не те, хто сидить за столом перемовин, а яка у сторін позиція. На думку президента, зараз позиція України не слабка, але не й не сильна, оскільки залишається невідомим, чи буде країна членом НАТО та ЄС. «Сісти за стіл із Путіним у цих умовах означає дати йому право вирішувати за нас», – сказав глава держави.

Нагадаємо, днями президент Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що Україні та Росії треба негайно сісти за стіл переговорів, а Київ «буде змушений піти на територіальні поступки». МЗС України різко відреагувало на цю заяву.

Тим часом щодо ймовірності зменшення американської підтримки України після початку каденції новообраного президента США Дональда Трампа, генсек Альянсу зауважив, що робота з майбутньою адміністрацією продовжується.

Раніше генсек НАТО Марк Рютте запропонував Україні відкласти будь-які мирні переговори з РФ.

До слова, Марк Рютте попередив обраного президента США Дональда Трампа, що Америка зіткнеться з «жахливою загрозою» з боку Китаю, Ірану і Північної Кореї, якщо Україна буде змушена піти на поступки задля припинення війни з Росією. В інтерв'ю для Financial Times Рютте наголосив, що Україні потрібна «добра угода», і закликав США продовжувати військову підтримку. За його словами, примус України до невигідного миру лише призведе до того, що вороги Заходу «зрадіють» і почнуть планувати свої власні напади.

Як повідомлялося, Зеленський вважає, що найважче питання, яке пов'язане з потенційними мирними переговорами з Росією, це особа перемовника. Бо наразі вона не хоче миру.

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Теги: Крим Донбас війна Володимир Зеленський переговори деокупація

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