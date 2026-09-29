Втрати ворога станом на 29 вересня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки

РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 12 388 танків

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 440 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 29 вересня 2026 року.

Втрати Росії у війні на 29 вересня 2026 року

Втрати ворога у війні станом на 29 вересня 2026 року інфографіка: Генштаб ЗСУ/Facebook

РФ у війні з Україною станом на 29 вересня втратила:

особового складу – близько 1 532 500 (+1 440) осіб;

танків – 12 388 (+3) од.;

бойових броньованих машин – 25 463 (+13) од.;

артилерійських систем – 50 498 (+21) од.;

РСЗВ – 2 169 (+4) од.;

засобів ППО – 1 681 (+2) од.;

літаків – 443 (+0) од.;

гелікоптерів – 356 (+0) од.;

наземних робототехнічних комплексів – 2 780 (+6) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 538 702 (+1 474) од.;

крилатих ракет – 5 118 (+0) од.;

кораблів / катерів – 35 (+0) од.;

підводних човнів – 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 155 031 (+296) од.;

спеціальної техніки – 4 765 (+2) од.

Вартість знищеної техніки РФ станом на 29 вересня 2026 року