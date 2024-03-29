Сирський пояснив, чому Харків стане для росіян фатальним містом

Сирський наголосив, що в ЗСУ вже є досвід бойових дій у Харківській області

«Нам вдалося «прорахувати» противника та звільнити значну частину Харківщини»

Україна не можна ігнорувати будь-яку інформацію про підготовку ворога до наступальних дій, у тому числі і ці оцінювання західними ЗМІ щодо нової загрози наступу на Харків. Про це заявив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю «Укрінформу»

«Тому вживаємо всіх заходів для адекватного реагування на таку ймовірність. На сьогодні проводимо великий комплекс робіт із фортифікаційного обладнання територій і позицій, встановлюємо комплексну систему загороджень, проводимо планування застосування наших військ у разі таких дій», – сказав Сирський.

При цьому він наголосив, що в ЗСУ вже є досвід бойових дій у Харківській області.

«Нам вдалося «прорахувати» противника та звільнити значну частину Харківщини. Саме тоді відбувся масштабний обвал російського фронту. Якщо росіяни рушать туди знову, Харків стане для них фатальним містом», – зазначив Головнокомандувач.

Як повідомляв «Главком», голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов оцінив воєнну загрозу для регіону, розкривши деталі щодо дій російських військ на Куп’янсько-Лиманському напрямку. За словами Синєгубова, на Куп’янсько-Лиманському напрямку є концентрація ворожих військ в приблизно 100 тис. окупантів – вона зберігається такою вже понад 10 місяців. З них безпосередньо воює приблизно 40 тис. Інші – це логістика, сили забезпечення, шпиталі.

Зауважимо, останнім часом у мережі багато інформаційних вкидів про 300 тис. солдатів, яких Москва хоче зібрати для нападу на Харків. Анонімні російські чиновники кажуть, що президент РФ Володимир Путін хоче окупувати Харків і на цьому може заспокоїтися та припинити «СВО».