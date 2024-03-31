Росіяни цинічно похизувались ударом по енергетиці України

Внаслідок удару, нібито, було порушено роботу підприємств оборонної промисловості

Російські терористи похизувались сьогоднішнім масованим обстрілом по території України та ударами по енергетичній інфраструктурі країни. Відповідне повідомлення оприлюднило Міністерство оборони Росії.

«Повітряно-космічними силами Росії завдано групового удару високоточною зброєю великої дальності повітряного базування та безпілотними літальними апаратами по об'єктах енергетичної інфраструктури та газовидобувної галузі України», – пише Міністерство оборони РФ.

Зазначається, що внаслідок удару, нібито, було порушено роботу підприємств оборонної промисловості, які займаються виготовлення та ремонтом озброєння, військової техніки й боєприпасів.

До відома, сьогодні вночі ворог пошкодив енергооб'єкт на Одещині. В обласному центрі та прилеглих районах вводяться аварійні відключення світла. Тут без світла лишилися 10 тисяч споживачів. Крім того, через обмеження подачі електроенергії в Одесі припинив роботу електротранспорт.

Нагадаємо, що в неділю вранці російські окупанти атакували Львівщину крилатими ракетами. Унаслідок цього загинув чоловік.

Загалом у ніч на 31 березня російські загарбники атакували Україну ударними дронами та ракетами різних типів. Наші захисники неба знищили 18 із 27 ворожих цілей.

Унаслідок ворожого обстрілу Харкова ввечері 30 березня був пошкоджений житловий будинок у Шевченківському районі. Відомо про двох постраждалих.