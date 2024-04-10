Повітряні сили повідомляли про ракету з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини.

Вранці 10 квітня в Одесі пролунав вибух. Про це повідомили кореспонденти «Суспільного».

Перед цим Повітряні сили повідомили про ракету з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини.

«Одеса та Одеський район, прошу всіх бути в безпечних місцях до відбою повітряної тривоги!» – закликав голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Зараз в місті триває повітряна тривога. Мешканцям варто перебувати в укриттях.

Нагадаємо, у ніч на 9 квітня російські загарбники спрямували декілька хвиль ударних БпЛА типу Shahed-131/136 по південних регіонах. сили протиповітряної оборони знищили один безпілотник над Одещиною.

Через падіння уламків збитого дрона в Одеському районі пошкоджено приватний двір, обірвало лінію електропередач. Люди не травмувались.

Як повідомлялося, уночі 9 квітня сили ППО знищили усі 20 дронів у межах Одеської, Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Полтавської, Вінницької та Львівської областей, повідомили у Повітряних силах.