Окупанти за добу обстріляли 53 населені пункти Запорізької області

Надійшло 61 повідомлення про пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури

Російські війська також застосували авіацію, реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) та артилерію

Уночі проти 8 листопада в обласному центрі внаслідок ворожих атак одна людина дістала поранень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на співголову Ради оборони Запорізької області Івана Федорова.

За даними Федорова, упродовж доби окупанти завдали 725 ударів по 53 населених пунктах області. Найбільшу частку становили атаки дронів. Також російські війська застосували авіацію, реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) та артилерію.

Авіаудари

Війська РФ здійснили 26 авіаударів по 19 населених пунктах: Запоріжжю, Комишувасі, Зарічному, Новомиколаївці, Степному, Новоолександрівці, Листівці, Жовтій Кручі, Таврійському, Новорозівці, Веселянці, Блакитному, Новотроїцькому, Оріхову, Омельнику, Новоселівці, Чарівному, Преображенці та Василівському.

Дрони

Упродовж доби 561 безпілотник різних модифікацій, переважно FPV, атакував Запорізьку область. Під ударами дронів опинилися Запоріжжя, Вільнянськ, Кушугум, Балабине, Бабурка, Максимівка, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівка та десятки інших населених пунктів.

РСЗВ та артилерія

Окупанти здійснили три обстріли з РСЗВ по Новоандріївці та Гуляйпільському. Ще 135 артилерійських ударів припали на Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Оріхів, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку та ще 10 населених пунктів.

Наслідки

Надійшло 61 повідомлення про пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури. Одна людина дістала поранень унаслідок атак на обласний центр.

Нагадаємо, 22 червня окупанти завдали рекордних 899 ударів по Запорізькій області: тоді загинули троє людей, ще десятеро дістали поранень.

До слова, 21 червня російська терористична армія атакувала безпілотником автозаправку у Запоріжжі, одна людина дістала поранень. А 20 червня Росія атакувала Запоріжжя авіабомбами, були загиблі та поранені.