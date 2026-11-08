Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button
1719-й день війни
Операція «Карфаген»
Мирні переговори
Енергетична тривога
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Окупанти за добу обстріляли 53 населені пункти Запорізької області

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Окупанти за добу обстріляли 53 населені пункти Запорізької області
Надійшло 61 повідомлення про пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури
фото: Рада оборони Запорізької області / Telegram

Російські війська також застосували авіацію, реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) та артилерію

Уночі проти 8 листопада в обласному центрі внаслідок ворожих атак одна людина дістала поранень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на співголову Ради оборони Запорізької області Івана Федорова.

За даними Федорова, упродовж доби окупанти завдали 725 ударів по 53 населених пунктах області. Найбільшу частку становили атаки дронів. Також російські війська застосували авіацію, реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) та артилерію.

Авіаудари

Війська РФ здійснили 26 авіаударів по 19 населених пунктах: Запоріжжю, Комишувасі, Зарічному, Новомиколаївці, Степному, Новоолександрівці, Листівці, Жовтій Кручі, Таврійському, Новорозівці, Веселянці, Блакитному, Новотроїцькому, Оріхову, Омельнику, Новоселівці, Чарівному, Преображенці та Василівському.

Дрони

Упродовж доби 561 безпілотник різних модифікацій, переважно FPV, атакував Запорізьку область. Під ударами дронів опинилися Запоріжжя, Вільнянськ, Кушугум, Балабине, Бабурка, Максимівка, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівка та десятки інших населених пунктів.

РСЗВ та артилерія

Окупанти здійснили три обстріли з РСЗВ по Новоандріївці та Гуляйпільському. Ще 135 артилерійських ударів припали на Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Оріхів, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку та ще 10 населених пунктів.

Наслідки

Надійшло 61 повідомлення про пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури. Одна людина дістала поранень унаслідок атак на обласний центр.

Нагадаємо, 22 червня окупанти завдали рекордних 899 ударів по Запорізькій області: тоді загинули троє людей, ще десятеро дістали поранень.

До слова, 21 червня російська терористична армія атакувала безпілотником автозаправку у Запоріжжі, одна людина дістала поранень. А 20 червня Росія атакувала Запоріжжя авіабомбами, були загиблі та поранені.

Читайте також:

Теги: Запоріжжя росія окупанти армія безпілотник Іван Федоров

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Поразка України створює ще більші ризики для безпеки Європи
Що втратить Захід, знецінивши український подвиг
24 жовтня, 11:58
Російський удар по Рівному: у пошкоджених будинках правоохоронці розпочали обстеження
Росія атакувала житлові будинки Рівного
16 жовтня, 13:21
Бойовий шлях воїна розпочався ще у 2014 році
«Солдат має знати, що його життя цінне», – Олексій «Сталкер» Свинаренко про бойовий шлях, зміну війни і навчальні центри зараз
16 жовтня, 10:44
Окупанти вивезли 4500 жителів Донеччини
Росія вивезла тисячі українців із Донеччини: ISW розкрив деталі
9 жовтня, 06:40
За словами фон дер Ляєн, Росія застрягла на полі бою й атакує цивільних далеко позаду лінії фронту
Війна в Україні вступила в нову, похмурішу фазу – Урсула фон дер Ляєн
11 жовтня, 21:57
Парламент Саксонії-Ангальт закликав припинити допомогу Україні та зняти санкції з РФ
Німецькі депутати ухвалили резолюцію проти військової допомоги Україні
14 жовтня, 19:48
Трамп раніше відкрито виступав на боці угорського політика
Трамп готує Орбана на посаду генсека ООН: ЗМІ дізналися деталі
26 жовтня, 04:37
Генеральний штаб ЗСУ закликав до об'єктивного розслідування інциденту на Петропавлівській Борщагівці та захисту прав військовослужбовців
Генштаб відреагував на сутички з військовими на Борщагівці
3 листопада, 13:56
Російський дрон влучив у склад пошти
Росія атакувала поштове відділення у Харкові: є загиблий та постраждалі
28 жовтня, 18:26

Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 8 листопада 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 8 листопада 2026 року
Головний вокзал Львова тимчасово не прийматиме поїзди
Головний вокзал Львова тимчасово не прийматиме поїзди
Окупанти за добу обстріляли 53 населені пункти Запорізької області
Окупанти за добу обстріляли 53 населені пункти Запорізької області
Понад 600 тисяч споживачів на Дніпропетровщині залишилися без електрики
Понад 600 тисяч споживачів на Дніпропетровщині залишилися без електрики
Втрати ворога станом на 8 листопада 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 8 листопада 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 листопада: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 листопада: ситуація на фронті

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
379K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 листопада 2026
101K
Залужний повідомив про історичне рішення Британії стосовно українських дітей
85K
Україна озвучила позицію щодо територіальних поступок перед мирними переговорами
68K
Ющенко розкрив причину, чому поїхав за кордон
65K
Путін звернувся до всіх членів уряду РФ із незвичною вимогою

Новини

День десантно-штурмових військ України: історія свята, найкращі привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 08:15
День святого Михайла: історія свята, прикмети і заборони, молитви, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 07:40
Яке релігійне свято відзначається 8 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 7 листопада 2026: традиції та молитва
6 листопада, 22:00
В Україні до 10°, місцями дощитиме: погода на 6 листопада 2026 року
6 листопада, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 6 листопада 2026: традиції та молитва
5 листопада, 22:00

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua