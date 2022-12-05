Окупанти вдарили ракетами по Запоріжжю

Існує ймовірність повторної атаки

Російські загарбники завдали ракетного удару по Запоріжжю. Про це повідомив секретар міськради Анатолій Куртєв.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«У Запоріжжі пролунало кілька вибухів. Частина з них – це відлуння ворожих прильотів у передмісті. Ще частина – вдала робота Сил протиповітряної оборони», – йдеться в повідомленні.

Крім того, Куртєв повідомив про ймовірність повторної атаки.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Бережіть себе та знаходьтеся у безпечних місцях», – додав він.

Нагадаємо, в Україні оголошена повітряна тривога. Російські ракети досі в повітряному просторі країни. У кількох областях прогриміли вибухи.

До слова, триває 285-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Площанка і Білогорівка на Луганщині та Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області.