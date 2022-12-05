Повітряна тривога: Банкова попереджає про ракетну небезпеку

Громадян закликають пройти в укриття

В Офісі Президента закликають громадян не нехтувати сигналом тривоги і пройти в укриття. Про це заявив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

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Зокрема Тимошенко повідомив, що існує загроза ракетного обстрілу.

Як повідомлялося, станом на 13:10 у багатьох областях України та у Києві оголошено повітряну тривогу.

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Нагадаємо, триває 285-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Площанка і Білогорівка на Луганщині та Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області.