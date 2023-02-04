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Ворог зберігає військову присутність поблизу північного кордону України – Генштаб

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ворог зберігає військову присутність поблизу північного кордону України – Генштаб
фото ілюстративне

Щоб поповнити втрати в живій силі, противник намагається залучити до участі в бойових діях засуджених жінок

Триває 346-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник проводить перегрупування на окремих напрямках. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дії на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Протягом доби ворог здійснив дев'ять обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Волинський, Поліський, Сіверський та Слобожанський напрямки

Обстановка залишається незмінною, противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах, проте наступальних угруповань окупантів не виявлено. У той же час, обстрілів зазнали райони населених пунктів Сеньківка Чернігівської області; Глибоке, Зелене, Нескучне, Стариця, Вовчанськ, Чугунівка та Великий Бурлук Харківської області.

Куп’янський напрямок

Ворог обстріляв райони населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Куп’янськ, Піщане, Кислівка та Крохмальне Харківської області, а також Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.

Лиманський напрямок

Вогневого впливу зазнали Терни Донецької області та Макіївка, Площанка і Діброва – Луганської.

Бахмутський напрямок

Під вогневе ураження потрапили Спірне, Берестове, Веселе, Білогорівка, Роздолівка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Біла Гора, Дружба, Майорськ та Нью-Йорк.

Авдіївський напрямок

Ворог обстрілював Авдіївку, Первомайське, Георгіївку, Мар’їнку, Побєду та Новомихайлівку.

Новопавлівський напрямок

Танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали Вугледар, Пречистівка, Нескучне, Времівка та Велика Новосілка Донецької області.

Запорізький та Херсонський напрямки

Обстрілів з мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Щербаки Запорізької області та Антонівка і Херсон.

Щоб поповнити втрати в живій силі, противник намагається залучити до участі в бойових діях засуджених жінок. Впродовж тижня окупанти завербували близько 50 осіб із жіночої виправної колонії міста Сніжне тимчасово окупованої території Донецької області. Також відомо, що їх направлено на територію Російської Федерації для проходження підготовки.

Наша авіація протягом доби завдала три удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. А підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили пункт управління, два райони зосередження живої сили противника, зенітно-ракетний комплекс та склад пально-мастильних матеріалів.

Теги: ЗСУ війна росія окупанти Україна

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