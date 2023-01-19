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Сербські активісти позиваються проти «Вагнера» через вербування найманців на війну

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Сербські активісти позиваються проти «Вагнера» через вербування найманців на війну
фото ілюстративне

Державний прокурор Сербії має вирішити, чи продовжувати розгляд справи, чи ні

Група сербських і проукраїнських активістів у Сербії подали в четвер позов проти російської приватної військової компанії «Вагнера», звинувативши її у вербуванні сербів для участі у війні в Україні. Про це повідомляє Reuters.

У позові, окрім ПВК «Вагнера», фігурують також посол Росії в Сербії Алєксандр Боцан-Харченко й керівник сербського Державного агентства з питань безпеки та інформації, колишній міністр внутрішніх справ Александар Вулін.

«У нас є обґрунтовані підозри, що Вулін… віддавав накази, директиви і вказівки про те, що діяльності ПВК «Вагнера» в Сербії не слід перешкоджати», – пояснив один із ініціаторів позову, сербський юрист Седомир Стойкович.

Стойкович зазначив, що Боцан-Харченко як посол користується дипломатичним імунітетом, а тому не може бути притягнутий до кримінальної відповідальності в Сербії.

Після подачі кримінальної скарги державний прокурор Сербії має вирішити, чи продовжувати розгляд справи, чи ні. Ані посольство Росії в Белграді, ані сербське Держагентство з безпеки й інформації не відповіли на запити про коментарі. Сербські добровольці брали участь у бойових діях на боці проросійських сил в Україні в 2014 і 2015 роках. Законодавство Сербії забороняє участь своїх громадян у конфліктах за кордоном, і кілька людей були засуджені за це.

Інформація про участь сербів у війні в Україні на боці Росії почала поширюватись у соцмережах у середині січня. Тоді у російському «ВКонтакте» з’явились фото з нібито сербськими бойовиками, які прибули в Запорізьку область.

Раніше повідомлялося, що приватна військова компанія «Вагнера», яка бере активну участь у війні проти України, нарощує свою присутність у Сербії. Це викликає занепокоєння Сполучених Штатів Америки.

У той же час ЗМІ повідомляли, що Росія вимагає від Сербії уникати міжнародних зустрічей без участі РФ.

Теги: ПВК Вагнера росія війна Сербія

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