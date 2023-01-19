Сербські активісти позиваються проти «Вагнера» через вербування найманців на війну

Державний прокурор Сербії має вирішити, чи продовжувати розгляд справи, чи ні

Група сербських і проукраїнських активістів у Сербії подали в четвер позов проти російської приватної військової компанії «Вагнера», звинувативши її у вербуванні сербів для участі у війні в Україні. Про це повідомляє Reuters.

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У позові, окрім ПВК «Вагнера», фігурують також посол Росії в Сербії Алєксандр Боцан-Харченко й керівник сербського Державного агентства з питань безпеки та інформації, колишній міністр внутрішніх справ Александар Вулін.

«У нас є обґрунтовані підозри, що Вулін… віддавав накази, директиви і вказівки про те, що діяльності ПВК «Вагнера» в Сербії не слід перешкоджати», – пояснив один із ініціаторів позову, сербський юрист Седомир Стойкович.

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Стойкович зазначив, що Боцан-Харченко як посол користується дипломатичним імунітетом, а тому не може бути притягнутий до кримінальної відповідальності в Сербії.

Після подачі кримінальної скарги державний прокурор Сербії має вирішити, чи продовжувати розгляд справи, чи ні. Ані посольство Росії в Белграді, ані сербське Держагентство з безпеки й інформації не відповіли на запити про коментарі. Сербські добровольці брали участь у бойових діях на боці проросійських сил в Україні в 2014 і 2015 роках. Законодавство Сербії забороняє участь своїх громадян у конфліктах за кордоном, і кілька людей були засуджені за це.

Інформація про участь сербів у війні в Україні на боці Росії почала поширюватись у соцмережах у середині січня. Тоді у російському «ВКонтакте» з’явились фото з нібито сербськими бойовиками, які прибули в Запорізьку область.

Раніше повідомлялося, що приватна військова компанія «Вагнера», яка бере активну участь у війні проти України, нарощує свою присутність у Сербії. Це викликає занепокоєння Сполучених Штатів Америки.

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У той же час ЗМІ повідомляли, що Росія вимагає від Сербії уникати міжнародних зустрічей без участі РФ.