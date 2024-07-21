Окупанти вгатили по підприємству на Миколаївщині: є поранені

Унаслідок ворожої атаки спалахнула пожежа на підприємстві в Миколаївській області

Вибуховою хвилею пошкоджено приватні будинки в Баштанському районі

Учора, 20 липня, російські загарбники завдали ракетного удару по Баштанському району Миколаївщини. Поранені двоє осіб, спалахнула пожежа на підприємстві. Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За даними глави регіону, Баштанський район зазнав ракетної атаки о 20:30. Унаслідок цього відбулося займання складського приміщення сільськогосподарського підприємства та сухої трави. Пожежа була оперативно ліквідовано вогнеборцями.

«Крім того, вибуховою хвилею пошкоджено приватні будинки. Поранень зазнали двоє осіб», – додав Кім.

Нагадаємо, що в ніч на 21 липня Київщина була атакована ударними дронами ворога. У регіоні працювали сили ППО, всі ворожі цілі збиті.

До слова, під час атаки на Київ у ніч на 20 липня, ворог використав не лише ракети та дрони-камікадзе типу Shahed-136, а й ще один новий дрон невстановленого типу.

Як повідомлялося, сьогодні вранці російська армія завдала ракетно-авіаційного удару по об'єктах критичної інфраструктури Шосткинського району Сумщини.