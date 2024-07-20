Нічна атака на Полтавщину: влада показала наслідки

У Полтавському районі внаслідок обстрілу без електропостачання залишилися 16 населених пунктів

У ніч на 20 липня російські окупанти вдарили по Полтавщині безпілотниками. Минулося без постраждалих. Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

За даними глави регіону, в Миргородському районі пошкоджено цивільну інфраструктуру. Виникла пожежа, рятувальники вже її ліквідували.

У Полтавському районі внаслідок атаки без електропостачання залишилися 16 населених пунктів – це майже 3,8 тис. споживачів. Без водопостачання були близько 700 споживачів. Профільні служби вже працюють над відновленням.

Згодом Пронін додав, що станом на 9:30 суботи водопостачання відновили всім споживачам. Енергетики продовжують роботу, щоб повернути світло в домівки людей.

Наслідки нічної ворожої атаки безпілотниками по Полтавщині. На щастя, в області без постраждалих.



джерело: Полтавська ОВА pic.twitter.com/5DLQ0mPxfh — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 20, 2024

Нагадаємо, що в ніч на 20 липня противник завдав удару трьома балістичними ракетами наземного базування «Іскандер-М» (запущені з Воронезької області РФ), однією крилатою ракетою «Іскандер-К», 16-ма ударними БпЛА типу Shahed (із Курської області РФ) та застосував один БпЛА невстановленого типу. Атаковано Харківщину, Полтавщину, Сумщину, Чернігівщину та Київщину.

Зокрема, ворог завдав удару по об'єкту енергетичної інфраструктури на Чернігівщині.

До того ж у ніч на 20 липня окупанти атакували об'єкт енергетичної інфраструктури в Конотопському районі Сумської області.

Крім того, російські загарбники атакували два райони Полтавської області. Є влучання в Полтавському районі.

Також у ніч на 20 липня ворог атакував Київ безпілотниками. Унаслідок атаки в Солом'янському районі столиці зафіксовано падіння уламків.