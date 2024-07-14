Курську область атакували безпілотники, горіла місцева телевежа

Росіяни стверджують, що у телевізійну вежу в Суджі нібито влучили дрони-камікадзе

Курську область сьогодні, 14 липня, нібито атакували дрони. У місті Суджа розпочалася пожежа на телевізійній вежі. Про це пише російський Telegram-канал Mash та виконувач обов’язків губернатора Курської області Олексій Смирнов.

За даними Mash, телевізійну вежу в Суджі «атакували щонайменше два дрони-камікадзе». Також у місті нібито вдарили по закритій заправці.

Дрон поцілив у телевежу міста Суджа Курської області, повідомляє в.о. губернатора Смірнов.



Водночас місцеві пабліки стверджують, що інший безпілотник влучив у електропідстанцію pic.twitter.com/jjgX65Z6kr — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 14, 2024

Смирнов розповів, що на телевізійній вежі почалася пожежа. При цьому про постраждалих, за його словами, інформації немає.

Раніше дрони СБУ підірвали нафтобазу з пальним в Ростовській області.

Також уранці 9 липня в місті Калач-на-Дону у Волгоградській області РФ через атаку безпілотників сталася пожежа на нафтобазі.

До того ж, повідомлялося, що в російському Білгороді пізно ввечері пролунали вибухи, спрацювала російська ППО. Влада заявила про обстріл, пошкодження інфраструктури та постраждалих.

Крім того, у ніч на вівторок у Ростовській області Росії пролунали вибухи, працювала протиповітряна оборона, після чого спалахнула пожежа на електропідстанції.