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Курську область атакували безпілотники, горіла місцева телевежа

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Курську область атакували безпілотники, горіла місцева телевежа
Біля телевежі було видно густий дим
фото: Mash

Росіяни стверджують, що у телевізійну вежу в Суджі нібито влучили дрони-камікадзе

Курську область сьогодні, 14 липня, нібито атакували дрони. У місті Суджа розпочалася пожежа на телевізійній вежі. Про це пише російський Telegram-канал Mash та виконувач обов’язків губернатора Курської області Олексій Смирнов.

За даними Mash, телевізійну вежу в Суджі «атакували щонайменше два дрони-камікадзе». Також у місті нібито вдарили по закритій заправці.

Смирнов розповів, що на телевізійній вежі почалася пожежа. При цьому про постраждалих, за його словами, інформації немає.

Курську область атакували безпілотники, горіла місцева телевежа фото 1

Раніше дрони СБУ підірвали нафтобазу з пальним в Ростовській області. 

Також уранці 9 липня в місті Калач-на-Дону у Волгоградській області РФ через атаку безпілотників сталася пожежа на нафтобазі.

До того ж, повідомлялося, що в російському Білгороді пізно ввечері пролунали вибухи, спрацювала російська ППО. Влада заявила про обстріл, пошкодження інфраструктури та постраждалих.

Крім того, у ніч на вівторок у Ростовській області Росії пролунали вибухи, працювала протиповітряна оборона, після чого спалахнула пожежа на електропідстанції.

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Теги: пожежа безпілотник росія обстріл влада

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