Ракетний удар по Києву: пошкоджено енергетичну інфраструктуру

В Голосіївському та Шевченківському районах були зруйновані або пошкоджені три трансформаторних підстанції ДТЕК

Сьогодні, 8 липня, внаслідок масованого ракетного обстрілу Києва російськими військами, серйозних пошкоджень зазнала енергетична інфраструктура міста. Зокрема, в Голосіївському та Шевченківському районах повністю зруйновані або пошкоджені три трансформаторні підстанції ДТЕК, а також електромережі. Про це інформує пресслужба ДТЕК.

«В Голосіївському та Шевченківському районах були зруйновані або пошкоджені три трансформаторних підстанції ДТЕК. Також пошкоджені електромережі. Енергетики вже працюють на місцях. Більшість будинків буде заживлена за резервними джерелами найближчим часом», – йдеться в повідомленні.

Енергетики компанії ДТЕК вже працюють над відновленням електропостачання. За попередньою інформацією, більшість будинків буде під'єдено до резервних джерел живлення найближчим часом. Наразі фахівці оцінюють масштаби пошкоджень та вживають усіх необхідних заходів для якнайшвидшого відновлення нормальної роботи енергосистеми.

Наслідки ракетного удару по столиці ДТЕК

Нагадаємо, у понеділок, 9 липня, армія РФ атакувала Київ ракетами. Внаслідок ракетного удару по місту зафіксовано падіння уламків. Пошкоджено дитячу лікарню «Охматдит».



Як стало відомо, сьогоднішня ракетна атака Росії на Київ призвела до жахливих наслідків: поранені діти в лікарні «Охматдит». Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

За словами міністра, російська ракета влучила у корпус лікарні, де діти отримували процедури очищення крові при нирковій недостатності.